Violeta Mangriñán estrena el vestido de Mango que parece de alta costura

Si hay un motivo que no dejamos de ver desde 2022 es la flor 3D de tamaño XXL adornando decenas de vestidos en todas las colecciones de moda. El año pasado Zara sacó hasta tres diseños que incluían este enorme adorno en forma de top y de body y se agotaron en pocos días. Esta temporada, Mango ha sabido jugar sus cartas y no ha dudado en crear un vestido con estas flores en tres dimensiones en su última colección. ¿Quién no se ha podido resistir a comprarse esta prenda? Violeta Mangriñán se ha hecho con ella y la ha combinado con un calzado de altos vuelos. Te contamos todos los detalles sobre su look a continuación. ¡No te lo pierdas!

La novia de Fabio Colloricchio no ha perdido ni un poco su figura después del embarazo y el parto y así lo demuestra con cada estilismo que se pone. Una de las firmas en las que más confía a la hora de completar su armario es Mango y lo cierto es que luce sus prendas como nadie. En esta ocasión, la influencer se ha lanzado a por uno de los vestidos más deseados de la firma, sobre todo porque parece carísimo... Y no lo es.

La prenda tiene dos grandes flores creadas con tela fruncida, una blanca en el frente que tapa el pecho y una negra en el lateral de la cadera. El vestido tiene un corte mini, es completamente strapless y está confeccionado en una tela negra ligeramente satinada, muy chic. Esta preciosa pertenece a la última colección cápsula de Mango y tiene un precio de 150 euros en la página oficial de la marca. Está disponible en todas las tallas, aunque no os podemos asegurar que dure mucho tiempo.

También te interesará

También te interesará

Violeta Mangriñán ha combinado su vestido de Mango con unas plataformas XLL

Para completar su look, la instagramer no ha dudado en calzarse unas plataformas de charol blancas con maxi plataforma de Valentino Garavani. Este calzado triunfó en 2022 y firmas como Prada, Versace y Valentino no escatimaron a la hora de agregar centímetros a estos tacones anchos. Todas las grandes celebrities internacionales las llevaron, desde Dua Lipa, Ariana Grande o Beyoncé hasta influencers como Chiara Ferragni o Dulceida. Lo que sí sabemos es que estos zapatos de altura tienen los días contados y es muy probable que vivamos el deceso en los próximos meses. Estas increíbles plataformas tienen un precio de 980 euros y un montón de firmas low cost no tardaron en imitarlas, pero ya os decimos que si queréis invertir en calzado es preferible apostar por un modelo más atemporal.

¿Cómo podemos completar el look si compramos el vestido de Mango?

Si optamos por un vestido bicolor como el que ha llevado Violeta en su última aparición, las posibilidades son infinitas. Los accesorios dorados o plateados podrán ponerle la guinda a tu outfit o, incluso, ambos materiales. Combinar oro y plata es una de las tendencias más en boga en joyería este 2023.

La joyería de estilo vintage y las gargantillas de estilo choker también están arrasando, sobre todo de cristales de colores y pueden quedar de maravilla con este vestido sin tiras de sujeción. Si enseñas las clavículas, lo mejor es un collar llamativo o unos pendientes de noche, pero recoge tu pelo para darles más protagonismo. Violeta apostó por una cadena de oro súper fina y casi imperceptible y una anillo negro de grandes dimensiones.