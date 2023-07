La popular influencer Violeta Mangriñán ha vuelto a cautivar a sus seguidores con su último descubrimiento en moda: un elegante bolso de Yves Saint Laurent que la ha dejado completamente enamorada. El diseño en forma de media luna y estilo shoulder es una tendencia en auge para este verano, y no es de extrañar que haya conquistado el corazón de Violeta y de muchas otras fashionistas. No obstante son muchas las firmas low cost que han incorporado esta tendencia en sus colecciones. Te presentamos algunas tendencias que arrasarán en verano y una selección de algunos que os encantarán.

Con la llegada del street style, los bolsos en forma de media luna se han convertido en los más demandados en moda joven. Ya no hay una sola influencer en todo el mundo que no haya fardado de bolso shoulder de estilo noventero. Pero, con la llegada del verano, los diseños se han actualizado. ¿Qué tendencias encontramos ahora en este formato de bolsos? Te lo contamos. Los bolsos con abalorios de colores y adornos marinos como conchas o caracolas se han situado en el top tres en las listas de deseos. Eso sí, los bolsos de rafia que aportan un aire fresco y veraniego a cualquier look no tienen rival en versatilidad. Estos bolsos son perfectos para llevar tus imprescindibles de verano con estilo y comodidad, desde la playa hasta una cita romántica.

Las alternativas al bolso shoulder deseado por Violeta Mangriñán

Otra tendencia en alza para los bolsos shoulder en forma de media luna son los que cuentan con maxibolsillos, ideales para mantener todo organizado y a mano durante tus días de verano. Este trend es también una herencia de los pantalones cargo, rescatada de los noventa. Además, los tonos rosas y pastel están arrasando en el mundo de la moda con la llegada de lo barbiecore. Desde suaves tonos empolvados hasta vibrantes rosas fucsia, estos bolsos añaden un toque de dulzura y feminidad a cualquier look.

1 de 6 Bolso de mano de Guess 62,40 euros 2 de 6 Bolso de mano de Furla 164,95 euros 3 de 6 Bolso hombro costuras decorativas de Mango 29,99 euros 4 de 6 Bolso hombro bolsillos de Zara 25,95 euros 5 de 6 Bolso hombro macramé de Zara 29,95 euros 6 de 6 Bolso saca abalorios de Zara 39,95 euros