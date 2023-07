De un tiempo a esta parte, las firmas de moda adlib han empezado a coquetear con los colores y los diseños. Normalmente, lo habitual de las firmas ibicencas es que mantengan la tradición de crear diseños en blanco o en negro, pero esa etapa acabó. Los colores han conquistado los vestidos ibicencos. Violeta Mangriñán ha salido a cenar con Fabio Colloricchio por el centro de Valencia y, para esta ocasión especial, la joven influencer se ha enfundado en un precioso vestido de una firma ibicenca con renombre que ya está completamente agotado. Además, lo ha combinado con unos accesorios muy exclusivos que han hecho que su look fuera redondo. ¡Te desvelamos los detalles a continuación!

La instagramer sabe bien que los vestidos ibicencos serán la prenda más codiciada del verano. Sobre todo aquellos que contengan troquelados y guipures. Una de las firmas de confianza de la jet set española y de las celebrities más fashionistas es Charo Ruiz Ibiza, que cada año triunfa con sus diseños ligeros, frescos y originales. No hay un sólo personaje conocido que no haya llevado ya una prenda de esta marca de moda: desde la Princesa Leonor, pasando por Ana Boyer, Paula Echevarría, Ana Obregón o Mar Saura, todas atesoran uno de estos vestidos o conjuntos en su guardarropa. Violeta Mangriñán no podía quedarse atrás en este trend.

Violeta Mangriñán ha combinado su vestido ibicenco con unas sandalias de Hermès

El vestido que hoy ha lucido contaba con una parte superior formada por nido de abeja que creaba rosetones en tonos lilas y verdes sobre un fondo blanco, por supuesto. Además, el escote de la prenda era recto y estaba sujeto por dos finos tirantes, todo esto hacía que su busto se viera ajustado y perfectamente adaptado a la prenda. La parte inferior estaba formada por una falda mini troquelada con mucho vuelo y decorada con bordados que creaban motivos vegetales. Aunque este modelo está agotado, podemos encontrar algunos bien parecidos en la página oficial de la marca. ¡La colección que oferta es muy extensa!

Para completar su look, calzó sus pies con unas sandalias que se han convertido ya en todo un símbolo del buen gusto en verano. Las sandalias Orán de Hermès en color blanco se caracterizan por tener una banda de sujeción del empeine con una gran "H" y, probablemente, su modelo más vendido a lo largo de la historia ha sido en el color camel. Este calzado tiene un precio de 564 euros, y es uno de los modelos más atemporales con el que nos podemos hacer, si queremos hacer una inversión. ¿Lo mejor? Encajaban a la perfección con el estilismo más ibicenco de Violeta.

Por último, la influencer incorporó un bolso mini de mano de la Firma Longchamp, una marca independiente de París que tiene unos diseños muy bonitos, de calidad y a buen precio.