Los pantalones “pinstripe” de Vicky Martín Berrocal que marcarán el 2024

Balenciaga, Saint Laurent, Versace o Max Mara son sólo algunas de las firmas que incluyeron en este último año prendas de raya diplomática en sus colecciones de moda. Naturalmente, Zara, Mango, Stradivarius y otras firmas low cost no han dejado colgada a la tendencia y también la han rescatado del pasado para estamparla en trajes, abrigos, chaquetas y pantalones. Vicky Martín Berrocal, que tiene más que claro que esta tendencia se mantendrá en boga en 2023, acaba de estrenar su último conjunto con este motivo que, ahora, se denomina 'pinstripe'. Te contamos cómo lo ha llevado en su último conjunto y qué otras prendas que arrasarán ha agregado a su outfit. ¡No te lo pierdas!

Los pantalones de raya diplomática tienen una historia fascinante que se remonta al mundo de la moda masculina del siglo XIX. Originariamente diseñados como parte de los trajes formales utilizados por diplomáticos y hombres de negocios, estas rayas verticales finas, a menudo en colores oscuros, representaban la seriedad y la profesionalidad. Sin embargo, fue en la década de 1930 cuando los pantalones de raya diplomática comenzaron a hacer su transición hacia la moda femenina.

Las pioneras de la moda, como Coco Chanel, desafiaron las normas de género al incorporar estos pantalones en sus colecciones para mujeres, liberando a las damas de la moda de la época de las restricciones de las faldas y los vestidos. Desde entonces, los pantalones de raya diplomática se han convertido en un ícono de la moda andrógina y atemporal, representando el empoderamiento y la elegancia para las mujeres de todo el mundo.

Vicky Martín Berrocal estrena el conjunto de raya diplomática que triunfará en otoño

La diseñadora de moda es una maestra a la hora de elegir prendas que favorezcan a su silueta. En esta ocasión, la onubense creó un look formado por un top blanco básico que acompañó de una bomber cropped con hombro ligeramente caído, mangas rectas y cremallera. Esta prenda tan moderna, que podemos utilizar en looks informales, al tener ese corte 'torera' elevaba su busto y alargaba sus piernas con unos pantalones de pinzas de tiro alto y corte recto. La raya diplomática sobre fondo gris se convirtió en la protagonista absoluta de su outfit.

Este estampado crea verticalidad y hace que nuestra figura se vea más alargada. Además, la madre de Alba Díaz, no contenta con elegir un dos piezas súper tendencia, incorporó unas zapatillas de estilo 'gorpcore'. ¿Qué es esto? La tendencia de mezclar ropa de montaña o de treckking en looks informales. Parece que ambos trends estarán muy presentes en los primeros meses de 2023. Así que, no dudéis en hacer caso de las advertencias de la andaluza.