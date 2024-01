Victoria de Suecia sorprende con el tono 'cereza' más trendy y una falda plisada súper divertida

El final del 2023 quedó marcado por el rojo, pero, este año, el color 'cherry' dejará su impronta y será un sucesor a la altura del rojo. Burdeos, borgoña, guinda... hay decenas de maneras de referirse a este tono tan favorecedor. Lo cierto es que ha llegado a todas las colecciones de moda, tanto low cost como a los desfiles de alta costura y, por supuesto, a los armarios de las royals. La princesa heredera Victoria de Suecia y el Príncipe Daniel asistieron anoche a una ceremonia en memoria de las víctimas del Holocausto en la Sala Eric Ericsson organizada por el Foro de Historia Viviente en Estocolmo, Suecia. Para este acto, Victoria no dudó ni un segundo en enfundarse en el color de la temporada y lo hizo con un conjunto de lo más chic. Analizamos el estilismo en detalle y te damos las claves que hicieron que el look funcionara a la perfección. ¡No te lo pierdas!

El color cereza ha conquistado las pasarelas de la moda. Aunque este tono ya tenía su hueco en cualquier fondo de armario, pues es una opción muy atemporal. Este tono, inspirado en la riqueza y profundidad de la fruta homónima, ha dejado su marca en cientos de looks y eso que el año acaba de empezar. Recordemos el vestidazo de Gucci de Dua Lipa para asistir a la presentación de su primer debut como actriz en la película Argylle; su otro vestido de Prada repleto de ondas y textura para asistir a los Critics Choice Awards 2024 ; el vestido de transparencias y lentejuelas color vino de Oscar de la Renta de Selena Gómez para asistir a los Premios Emmy 2024, y un larguísimo etcétera.

El look cereza de Victoria de Suecia, un acierto absoluto

Este matiz ha capturado la atención de diseñadores de renombre a lo largo de los años. Entre los que apostaron por el tono cereza años atrás estaban Valentino, Christian Dior u Oscar de la Renta. Sin embargo, este año lo hemos visto colmando los diseños que desfilaron en los catwalks de Givenchy, en Zuhair Murad o Elie Saab. Esto solo vaticina el comienzo de un reinado y de una época dorada del color vino que se colará en los vestidos de invitada de este año, en los looks de noche y en la moda más casual.

Victoria de Suecia sorprendió con su último estilismo precisamente por jugársela con este tono. En la parte superior llevó una blusa de seda negra con cuello cisne drapeado, pero, sobre esta prenda se puso una preciosa chaqueta con cuello a la caja, botonadura frontal forrada y hombros marcados, naturalmente, en color vino. La prenda se ajustaba perfectamente a su busto y su cintura y daba paso a una falda que no dejó a nadie indiferente.

La falda de polipiel plisada en color vino

La parte inferior de su estilismo estaba formada por una preciosa falda midi plisada en pequeñas tablas que, además, contaban con un diminuto punteado que daba textura a la prenda. Lo mejor es que incluyó varias tendencias. Por un lado, el efecto piel que ha tardado en llegar a los vestidores de la realeza. No obstante, este acabado lo hemos visto en looks de la Reina Letizia, en Sophie de Wessex, en Meghan Markle, Rania de Jordania o Máxima de Holanda. Por otro lado, el color cherry, en un tono más claro que el de la prenda superior y, además, en un acabado brillante. Este tipo de polipiel brillante no dejamos de encontrárnoslo en gabardinas, botas altas y bolsos de las últimas colecciones de moda.

Por último, Victoria se calzó unas botas de caña alta –ligeramente baggy– con tacón grueso y de altura mediana, un tanto mosqueteras. Las combinó con un bolso bandolera de cuero negro, también brillante, con cierre dorado. Un estilismo perfecto que no dejaremos de ver tanto en las calles, como en photocalls este 2024. ¿Te atreves con el tono cherry? Nosotras sí.