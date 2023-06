Victoria Federica se viste de 'niña buena' y nos conquista totalmente

Comenzó discretamente en el mundo de los influencers y hoy ya se ha convertido en toda una celebrity fashion internacional. No se pierde ni un desfile de la Semana de la Moda de París, a los que acude de la mano de su padre, pero Victoria Federica ya vuela sola en los grandes eventos internacionales. Si hace unos días la veíamos en México en presenciando la colección crucero de Dior, ahora se ha marchado hasta Estocolmo para sentarse en el front row del desfile resort de Max Mara.

La hija de la Infanta Elena nos ha demostrado su capacidad camaleónica, jugando con la moda y sin tener miedo a arriesgar con las tendencias. Puede ser la chica más sexy, enseñando ombligo, decantarse por los looks más urbanos o sacar su lado mas lady, y en todas las ocasiones logra sorprendernos. ¿Su último look y gran acierto? Vestirse como las niñas pijas del madrileño barrio de Salamanca.

Compartiendo escenario con estrellas de Hollywood como Demi Moore o súper influencers como Caro Daur o Leonie Hanne, Victoria Federica estuvo muy atenta a las tendencias de la firma italiana, epítome de la elegancia más clásica. Y para seguir los dictados estilísticos de la marca la sobrina de Felipe VI mostró su imagen más lady, pero adaptada a su edad: camisa con lazada y minifalda, una combinación con la que nos conquistó totalmente.

La combinación con la que Victoria Federica nos da otra lección de estilo

Victoria Federica eligió dos prendas de absoluta tendencia, que combinadas dieron un resultado elegante y muy moda. Por un lado, la camisa satinada con lazada al cuello y puño para gemelos en un tono empolvado, que podría pasar por la prenda más clásica de todo armario y no apta para chicas que todavía no han llegado a los 30 como es su caso. Sin embargo, ha sabido restarle seriedad al llevarla con una súper mini estampada de flores de lentejuelas. Un look festivo diferente en el que inspirarnos para algún evento especial (al que podemos bajarle los centímetros de la falda si el dress code lo requiere). Elegante, chic, moderno... son muchos los adjetivos que pueden definir este look y ninguno negativo.

Un look beauty muy sofisticado

También Victoria Federica acertó al elegir como joyas unos pendientes largos formados por un ramillete de pequeñas perlas. Y si sofisticado fue el estilismo, no lo fue menos el look beauty, empezando por su recogido pulido con una cola con ondas peinada hacia un lateral y un maquillaje muy natural en tonos dorados.