Si has navegado por nuestros artículos de estilo seguramente habrás visto que los vestidos de ganchillo son los favoritos de las famosas e influencers. El crochet, que es uno de los tejidos estrella del verano, está súper de moda y se ha colado entre los estilismos de rostros populares. Hace apenas unos días, Paula Echevarría arrasó en ventas con un mini largo de crochet en color rosa fucsia con el que presumió su esbelta figura. Ahora, ha sido Victoria Federica quien ha apostado por otro vestido de crochet. El de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es multicolor, de silueta oversize y tiene la espalda abierta. Un look perfecto para bajar a la playa en verano.

Las prendas de ganchillo nunca pasan de moda, así que merece la pena invertir en una buena prenda. La que lleva 'Vic' ayuda a marcar la figura, y le da a su imagen un toque femenino y fresco. Tienes infinidad de piezas y colores entre los que elegir, pero nos quedamos con el suyo de la nueva colección de Mango.

Cómo lucir un vestido de crochet según Victoria Federica

Si hubiese un código de vestimenta para ir a la playa, probablemente diría que llevar un vestido de crochet es infalible. Porque si bien este tejido está directamente ligado al verano, la propuesta de estilo de Victoria Federica es para marcar la diferencia. Parace que la joven está disfrutando de unos días en Formentera y se ha llevado en su maleta de viaje una pieza de Mango que es un sueño. Y no solo por su llamativo color, sino porque sienta de maravilla y no da calor. Y es que al tener un calado grande y no tener forro, conserva la frescura que se necesita para disfrutar del mar.

Las claves para triunfar con un vestido como el suyo son sencillas, lo único que importa es llevar debajo el bikini o bañador con el que sientas cómoda (ten en cuenta que este tipo de vestidos tiende a transparentar). El de 'Vic' tiene la manga larga y el cuello barco, pero la espalda abierta para soportar mejor el calor. Si quieres darle un plus, añade unas sandalias de tipo pala.

Lo mejor es que se adapta fácil a todos los cuerpos porque está disponible desde la talla XXS, hasta la XXL. ¿Precio? 49,99 euros.