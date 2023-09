Acabamos de estrenar temporada de pre-otoño y nada nos hace más ilusión que conocer las tendencias que vamos a llevar durante el último trimestre del 2023, y para eso no hay nada mejor que fijarnos en las prendas que se ven en el ropero de nuestras famosas. Victoria Federica es una de las jóvenes de nuestro país preferidas, porque siempre nos sorprende con su estilo a la última. En este sentido, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar nos recuerda que el estilo 'Y2K' seguirá estando de moda durante los próximos meses.

Una minifalda de tablas, unas botas de estilo cowboy, un body con escote pronunciado, y un chal al cuello son las piezas protagonistas del look de concierto de 'Vic'. Con este look, nos queda claro que la sobrina del rey Felipe VI adora el estilo retro. Ya lo demostró cuando lució aquel llamativo estilismo con un pantalón de tiro bajo de campana y una sudadera de chándal, y ahora acaba de quedarnos más claro que nunca. En esta ocasión, Victoria ha ido a por todas y se ha apuntado a la moda urbana que arrasa entre las influencers y jóvenes de su edad.

Victoria Federica en el concierto de Raw Alejandro con look dosmilero de plena actualidad

Victoria Federica acudió anoche al concierto en Madrid del cantante Raw Alejandro, al que fueron multitud de rostros conocidos. En esta cita con la música, la joven se confirmó como el referente del estilo dosmilero más actual.

Si hay una prenda de su look que se ha colado en todas las colecciones de ropa de nuestras famosas con más estilo, esa es la falda corta con diseño de tablas de estilo colegial. Y en es que en los últimos meses, no paramos de ver cómo van volviendo tendencias de los 2000 a las tiendas de moda.

La suya es una falda corta vaquera en color negro. El corte es estructurado y con vuelo, cuenta con detalle de piezas, es de tiro bajo e incorpora trabillas para le cinturón (aunque ella prefiere llevarlo por encima). Al look, incorpora un body entallado con escote pronunciado en forma de 'V' que le da un punto muy sexy al conjunto, aunque añade un chal sobre los hombros aportando un aura elegante. Incorpora unas botas camperas que no pueden estar más moda. ¿El resumen? Un look desenfadado, recubierto de tendencias.

Recreamos el look de 'Vic' con prendas de Zara

1 de 5 Body con aberturas. Precio: 19,95 euros Es oficial: este es el escote que llevarás en 2024, según el último look de Victoria Federica. Este de Zara nos encanta por su escote pico pronunciado y tirantes anchos, y por el detalle de aplicación metálica en pecho y aberturas laterales. 2 de 5 Falda denim Trf falda plisada. Precio: 25,95 euros Desenfadada, cómoda y sexy; la falda de tablas se posiciona como la favorita de las principales influencers de moda para la próxima temporada. 3 de 5 Cinturón de piel con hebilla de Piedra. Precio: 25,95 euros Si durante algún tiempos los cinturones quedaron relegados a un segundo plano, ahora están de vuelta y se llevan por encima de la ropa. Este diseño de Zara está hecho en piel de 3,5 cm de ancho con detalle de relieve, y tiene la hebilla metálica ovalada con piedra a color. 4 de 5 Chal de punto triangular. Precio: 19,95 euros ¡Atrévete con la moda del chal! ¿Cómo es este? Amplio y asimétrico, adaptado sobre los hombros y brazos como abrigo o complemento. Confeccionado en hilatura con mezcla de lana. 5 de 5 Bota de estilo cowboy de media caña con puntera de metal. Precio: 59,95 euros Con una altura de tacón de 5,5 centímetros, este zapato tipo bota cowboy es lo más. ¿Por qué? Por su puntera en mental, el detalle de pespuntes en el corte y tiradores laterales.