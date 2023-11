Ayer por la noche la Plaza de Callao de Madrid fue testigo de una fiesta exclusiva que reunió a más de 200 personalidades reconocidas del mundo de la moda y la cultura. ¿El motivo del evento? Festejar la constancia, la valentía y el trabajo femenino. Y es que se celebró la gran gala 'Bazaar Women of The Year 2023', unos premios que reconocen el talento y el trabajo de algunas mujeres que se han convertido en ejemplo e inspiración para la sociedad.

Las puertas del mítico Cine Callao, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, se abrieron para presumir de alfombra roja y homenajear a las premiadas: Elle McPherson, Eva Longoria, Alexa Chung, Marisa Berenson, Rossy de Palma, Alexia Putellas y Juana Martín.

Pero ojo, porque hubo muchas otras famosas que tampoco quisieron perderse una noche tan especial. ¿Entre ellas? Ariadne Artiles, Carmen Lomana, Nieves Álvarez, Helen Lindes, Malena Costa, Edurne, Mar Saura... Todas ellas sacaron del armario sus 'modelitos' más espectaculares con el objetivo de acaparar todos los flashes. Aunque, sin duda, hubo una invitada que no pasó desapercibida. Hablamos de Victoria Federica.

Todo al negro y con transparencias: Victoria Federica arrasa con su arriesgado estilismo

Desde hace algún tiempo, no hay fiesta, evento, o gala en la que no esté presente la hija de la Infanta Elena. Lo cierto es que desde que comenzase su carrera como influencer, Victoria Federica se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de los photocalls. Y anoche lo volvió a dejar patente. La joven acudió a la exclusiva fiesta-homenaje de Harper's Bazaar y no defraudó con su estilismo.

Para la ocasión, Vic, como le gusta que le llamen sus amigos, apostó por un vestido largo negro de la firma Cortana elaborado en tejido de punto y rematado con costuras y godets en la falda. ¿El precio del diseño? 940 euros.

Para completar su look, la prima de la Princesa de Asturias se decantó por lucir pendientes, collar y pulsera de la firma Rabat. Aunque el toque más sensual lo puso su sujetador, que se dejaba entrever de la manera más chic.

¿Quieres ver los estilismos del resto de las invitadas de la gala? Atenta, porque como siempre, hubo tremendo aciertos y catastróficos errores. ¡Sigue bajando y juzga tú misma!

1 de 21 Carmen Lomana 2 de 21 Elle Macpherson 3 de 21 Eva Longoria 4 de 21 Nieves Álvarez 5 de 21 Ariadne Artiles 6 de 21 Edurne 7 de 21 Eugenia Osborne 8 de 21 Malena Costa 9 de 21 Helen Lindes 10 de 21 Hiba Abouk 11 de 21 Jaydy Michel 12 de 21 Juana Acosta 13 de 21 Laura Matamoros 14 de 21 Anita Matamoros 15 de 21 Lidia Torrent 16 de 21 Lucía Rivera 17 de 21 Marisa Jara 18 de 21 Mar Saura 19 de 21 Jessica Goicoechea 20 de 21 Fiona Ferrer 21 de 21 Gala González