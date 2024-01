Victoria Federica asiste a la Fashion Week de París con traje de alta costura y mocasines rebajados de Massimo Dutti

A primera hora de la mañana las calles de París se llenaban de paparazzi con sed de lookazos. La Fashion Week de París ha dado comienzo con el esperadísimo desfile de la firma Schiaparelli. Aún no nos hemos recuperado de la resaca emocional de Semana de la Moda de Milán, pero París viene pisando fuerte. Celebrities de todo el mundo se han dejado caer por el desfile, aunque, sin ninguna duda, las protagonistas del evento fueron Jennifer López y sus excéntricas gafas de sol, el vestidazo de Zendaya y Bella Thorne con su pamela XXL. No obstante, también hubo representación española: Victoria Federica sorprendió con un estilismo de Schiaparelli y unos mocasines low cost que nos han sorprendido y para bien. Analizamos su look a continuación y te damos todos los detalles.

La hermana de Felipe Juan Froilán no se pierde un sarao y si es de moda, menos todavía. La royal siempre queda cerca de este tipo de eventos, allá donde haya lujo, alta costura, fotos y catering. En esta ocasión, la joven lució un estilismo muy acorde a las circunstancias y, además, encontró un look que encajaba muy bien con su estilo que a veces navega entre lo clásico y el street style.

El conjunto de pata de gallo de Schiaparelli que llevó Victoria Federica en París

La hija de la Infanta Elena apostó, por un lado, por un traje completo de Schiaparelli, confeccionado en una tela gruesa con print de pata de gallo bicolor (blanco y negro). La blazer contaba con cuello cerrado, sin solapas y con botonadura joya que combinaba distintos motivos emblemáticos de la firma. Algunos botones dorados, de aspecto handmade, algo muy identificativo de la marca, mostraban ojos o la cerradura que también forma parte del ADN surrealista de la casa fundada por la maravillosa Elsa Schiaparelli. Esta botonadura joya también estaba presente en los puños de la chaqueta, muy chic.

Los pantalones tenían corte recto y holgado y un tiro altísimo, indudablemente favorecedor, y, en la misma línea, botonadura joya en la bragueta. Sin embargo el punto fuerte del estilismo era la chaqueta que llevó encima de la blazer. Este abrigo con cuello a la caja, sin solapas, con mangas francesas XXL y muy holgadas contaba con un color verde muy presente en moda de montería y rematado con ribetes de cuero negro. El frente lucía un cierre de cadena con dos grandes orejas en el pecho que gritaban 'Schiaparelli' con su diseño. A juego con este motivo también incorporó un pequeño bolso negro de asa de cadena tipo bandolera, discreto y bien elegido.

Los mocasines de Massimo Dutti rebajados que completaron su look

No todo iba a ser alta costura, la influencer también quiso incorporar algo de firma low cost en su look. Unos mocasines negros con hebilla decorativa fueron los elegidos. Este diseño, ahora disponible en la página web de la firma de Massimo Dutti, tiene un precio rebajado de 49,95 euros y el diseño recuerda ineludiblemente a la hebilla horsebit de Gucci, podrían llegar a colar y lo cierto es que el diseño es muy ponible y elegante. Parece que la royal tiene cierta fobia a los high heels, aunque con su altura de 1,80 no los necesita, dependiendo del modelo, quizá esta hubiera sido una buena ocasión para subirse en unos bien arriesgados. Estos mocasines que suele usar en eventos especiales ya se los vimos en el desfile de Dior de 2022 en Sevilla y en la última Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. ¡Son su amuleto para asistir a cualquier front row!

En cuanto al look beauty de Victoria Federica de Marichalar, optó por lo de siempre: makeup no makeup. La joven aplicó algo de corrector, un poco de base, gracias a Dios, de su tono de piel, y como viene siendo costumbre, peinó sus cejas hacia arriba, estilo laminado. También agregó algo de máscara de pestañas, muy sutil. La joven ya es conocida por llevar maquillajes naturales y han sido muy pocas las veces las que la hemos visto llevar eyeliner, sombras de ojos o coloretes. Además, para darle un toque de brillo a su sonrisa aplicó un poco de gloss brillante. Este enfoque minimalista es ya una seña distintiva de sus looks.