Vicky Martín Berrocal está pasando unos días de vacaciones en Cerdeña y para este viaje de ensueño no ha querido escatimar en modelitos en su equipaje. La diseñadora ha vuelto a demostrar su indiscutible estilo al lucir un deslumbrante, y muy atrevido, vestido con aberturas de la reconocida marca Zara. Como suele pasar con todo lo que ella luce día a día este look ha desencadenado un frenesí de compras. ¡Su vestido está a punto de agotarse, pero si te das prisa podrás conseguir uno! Te contamos cómo lo ha integrado en su último look la onubense.

El vestido por el que apostó en este viaje es un verdadero ejemplo de audacia y elegancia. Está confeccionado en un tejido fluido en color marrón chocolate que se adapta al cuerpo creando drapeados que salen de los frunces que atraviesan la prenda. Además, cuenta con una estratégica abertura en uno de los costados que se desplaza hasta la espalda; un tirante enroscado y un escote asimétrico que enmarca su pecho y eleva su busto, añadiendo un toque sensual a su diseño. Vicky Martín Berrocal lleva esta prenda con la seguridad y gracia que la caracterizan, mostrando cómo un atuendo puede ser atrevido sin sacrificar la clase.

Los accesorios dorados de Vicky Martín Berrocal completan su vestido de Zara

El vestido, parte de la última colección de Zara, ha causado un impacto tanto en el público como en las redes sociales, y ha desatado la locura, pues tiene un precio de, tan solo, 22,95 euros en la web de la firma de Amancio Ortega. Es la prenda perfecta para llevar en una noche de fiesta o para una cena informal en un restaurante a la que queramos ir un poco coquetas.

La diseñadora sabe muy bien que si hay un acabado que casa a las mil maravillas con el marrón chocolate, ese es el dorado. Por ello, todos los accesorios que incorporó en su outfit tenían este efecto gold tan llamativo. Por un lado, para calzar sus pies eligió unas sandalias de tacón fino y altísimo con tiras finas en el empeine y en el talón. A juego con los zapatos, llevó un brazalete rígido en el brazo izquierdo y un par de pulseras finas en el derecho.

Por último, colgando de su hombro, llevó un pequeño bolso trenzado, también dorado, que unificaba todos los accesorios y equilibraba el look dándole un poco de brillo. Enfúndate en este vestido tan goloso y que nadie te detenga para pisar tu próxima fiesta con fuerza.