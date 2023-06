¿Quién dijo que con el calor no se pueden llevar camisas de manga larga? La de Vicky Martín Berrocal es fresca, todoterreno y muy estilosa

¿Cuántas mañanas nos rompemos la cabeza pensando en qué ponernos para ir a la oficina? Aunque también nos pasa cuando quedamos con amigas para comer, cuando tenemos un evento familiar y cuando se nos presenta inesperadamente una cita romántica. La realidad es que aunque tengamos nuestro armario a rebosar, a la mayoría de las mortales nos faltan prendas básicas, versátiles y todoterreno. De esas que se adaptan fácilmente a casi cualquier escenario y ocasión. Pero por suerte, siempre contamos con la inestimable ayuda de Vicky Martín Berrocal, que cada poco tiempo nos inspira con piezas sencillas que favorecen y funcionan tanto de día como de noche. Y ahora la diseñadora acaba de estrenar una camisa fluida que es perfecta para las mujeres que quieren vestir bien sin gastarse mucho dinero.

Vicky Martín Berrocal tiene la camisa semitransparente que eleva cualquier estilismo de verano

En invierno las camisas son un salvavidas para debajo de los jerseys, cárdigans y chalecos. Aunque igualmente funcionan (y añaden un plus de estilo) si las combinamos con trajes de chaqueta, faldas midi plisadas o pantalones culotte. Pero ojo, porque cuando llega el calor no hay que desterrarlas por completo. Solo es necesario encontrar diseños más frescos y desenfadados para triunfar. Y la nueva camisa de Vicky Martín Berrocal reúne todas las cualidades para no quitártela incluso en pleno mes de agosto.

Se trata de un diseño fluido semitransparente que destaca por su cuello solapa y sus puños ajustados, pero sobre todo, por sus mangas murciélago con volumen XXL, que le aportan un toque original y muy chic a la pieza. Además, su color verde agua hace que esta camisa sea ideal para rejuvenecer y sumar luz al rostro al instante.

Vicky Martín Berrocal, ahora que el tiempo está así de cambiante por todo el país, ha completado esta camisa con unos pantalones de pinzas wide leg en color verde caqui, también de Zara. Aunque también se puede combinar a la perfección con faldas o shorts en cuanto vuelvan a subir las temperaturas. ¿En los pies? La diseñadora se ha decantado por zapatillas de Balenciaga, pero si quieres ganar un extra de sofisticación decántate por stilettos, mules o sandalias de tacón. Como colofón final de tu look solo necesitas un mini bolso para arrasar.

La nueva camisa de la madre de Alba Díaz pertenece a Zara, y lo mejor de todo es que solo cuesta 25,95 euros. ¡Ya no hay excusas! No tienes que gastarte mucho dinero para contar con prendas todoterreno en tu guardarropa esta temporada. Fíchala.