La aristocracia, la decoración, la gastronomía y el mundo de la moda se han fusionado en un nuevo proyecto dirigido por Eugenia Martínez de Irujo, Natacha Apolinario y Sandra Segimon. Las fundadoras de Sushita Café y la aristócrata han unido sus fuerzas para abrir un espacio en el centro comercial Moraleja Green. La duquesa de Montoro creó una firma de vajillas y decoración artesanal que ahora comparte local con las exquisiteces japonesas del restaurante en el llamado Sushita Green. A esta inauguración no pudieron faltar familiares y amigos de la talla de Vicky Martín Berrocal, Marta Sánchez, Tana Rivera o Mariola Orellana, que no dudaron un momento a la hora de enfundarse en sus looks más veraniegos para asistir a este día tan especial para Eugenia. Analizamos los estilismos y te damos todos los detalles a continuación.

La diseñadora onubense asistió al evento con un estilismo clásico que funcionó a la perfección. Por un lado, Vicky usó una blusa de cuello mao desabrochada y remangada, en color beige, confeccionada en un tejido viscoso y súper atemporal. Además, la combinó con una falda de tubo súper ajustada en color crema y coronó su look con su preciado Birkin en color camel de Hermès. A su lado, Sandra Segimon lució un crop top de escote barco con mangas abullonadas y textura en color azul acero; para rematar su estilismo estrenó una falda de estilo boho con motivos étnicos de tiro bajo, para fardar de ombligo.

Tana Rivera y Vicky Martín Berrocal: las claves de sus looks en el nuevo Sushita Green de la Moraleja

La hija de Eugenia Martínez de Irujo apostó por un vestido camisero de corte midi muy favorecedor. La prenda contaba con solapas, escote en pico y botonadura frontal; por otro lado, el vestido lucía un estampado de motivos florales en color Malco y crema sobre un fondo negro. Para crear efecto 'cintura de avispa', Tana ajustó un cinturón de piel en color camel con hebilla dorada en su talle. Por último, para sus pies, escogió unas sandalias de dedo planas, cómodas y frescas, una opción perfecta para un evento informal durante la temporada estival.

Marta Sánchez tampoco pudo perderse este gran evento enfundada en un vestido midi de estampado de animal print de cebra. Además, combinó un bolso de Prada y unas alpargatas de tacón utilizando la microtendencia de la rafia, súper en boga este verano.

Eugenia Martínez de Irujo optó por seguir la línea de su estilo combinando su crop top favorito con mangas abullonadas en color azul marino y una falda de satén a rayas de tonos rojos y morados. Impecable también asistió Mariola Orellana que combinó una falda de estilo retro estampada con flores geométricas y una blusa de manga murciélago en color rojo vibrante.