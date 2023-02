Vicky Martín Berrocal nos ha dado una clase magistral de cómo llevar los pantalones cargo con estilo en su último look. Y os hemos hecho una selección de 5 "joggers cargo" low cost, bien parecidos, que os encantarán.

Los pantalones cargo son una prenda de ropa con un estilo informal que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Estos pantalones, que tienen múltiples bolsillos en los laterales, se han convertido en una opción perfecta para aquellas mujeres que buscan un look cómodo. Sin embargo, muchas se preguntan cómo incorporar los pantalones cargo en su estilo diario. En este artículo, te mostraremos cómo incluir los pantalones cargo en tus estilismos poniendo como modelo a Vicky Martín Berrocal. La diseñadora de moda se ha dejado ver este fin de semana con un estilismo espectacular en el que ha incluido unos joggers cargo de Zara que queremos copiarle.

La onubense no ha querido ser la última en llevar pantalones cargo, una prenda que ya le habíamos visto lucir a su hija Alba Díaz y a las de generaciones más jóvenes. ¡Están causando furor entre las adolescentes! Pero Vicky siempre tiene un as en la manga a la hora de crear un estilismo perfecto para incorporar cualquier prenda a su armario. En esta ocasión, la ex pareja de El Cordobés se ha decantado por un outfit de estilo comfy, cómodo, holgado y, como diría Martirio: "con el chándal y los tacones, arreglá, pero informal".

En primer lugar, la andaluza se puso una camiseta gris básica y plana; bajo ella, unos pantalones cargo abullonados con bolsillos laterales y un gran chaquetón en gris más oscuro de la firma Iro Paris. En su brazo colgó un bolso en color camel y para ponerle la guinda al look, se calzó unos tacones negros que complementan el outfit y le dan un toque de elegancia y feminidad.

Vicky Martín Berrocal ha combinado sus joggers cargo de Zara con unos tacones de punta

La diseñadora nos ha contado la verdad, sus pantalones cargo con tiras ajustables en los tobillos son "tuneados". Vicky se los compró en Zara y, en un primer momento, tenían un corte recto, pero ella, que está bien acostumbrada a sacar la aguja y el dedal, no se lo pensó ni un momento para darle a sus pantalones cargo el acabado que ella quería. Así que, no tratéis de buscarlos, porque el efecto abullonado de los de Vicky es, como dicen ahora, "handmade".

Desliza para ver en la galería nuestras alternativas de pantalones de tipo jogger cargo para que podáis copiar el look de Vicky y ficha algunas sugerencias para incorporarlos a tus looks.