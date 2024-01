Vicky Martín Berrocal causa furor en su primer posado en bañador del 2024 con un diseño reductor de efecto 'vientre plano'

Tan solo ha necesitado una fotografía en bañador para que su nombre corra como la pólvora acumulando miles y miles de likes y comentarios positivos de sus amigos y fans. Este es el efecto que Vicky Martín Berrocal causa desde que decidió mostrar en público su cuerpo al natural y sin complejos. La diseñadora se siente segura de su cuerpo a los 50 años, una postura que la ha convertido en la abanderada del bodypositive y en esta ocasión ha dejado claro sobre la foto que "la felicidad no tiene talla ni tiene edad".

Una vez más el detalle que más nos ha llamado la atención, además de ver cómo presume de su físico, es el bañador tan rompedor con el que ha dado la bienvenida al 2024. Y no, no está en Madrid retomando la rutina de sus actividades, ¡está de viaje en Las Bahamas! ¿Por qué? La andaluza está disfrutando de una escapada navideña en familia con la que ha dado el pistoletazo de salida a una nueva era en cuanto a actitud positiva se refiere. De hecho, ha utilizado su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje lleno de optimismo para este nuevo año que empezamos: "365 días por delante y una promesa... ser feliz. No os olvidéis de esto que os quiero decir. Todo el muero muere pero no todo el mundo vive".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal ( @vickymartinberrocal)

Nos encanta la idea de arrancar el año con buen pie. Qué mejor manera para empezar a soñar con las metas que tenemos por delante que empezar con este bañador perfecto que hace tipazo. Y sí, ya sabemos que para el verano aún quedan seis meses, pero en menos de lo que piensas estarás pensando en estar en remojo.

Vicky Martín Berrocal y todos los detalles de su maravilloso bañador reductor

Aunque aún queda mucho para el verano, estamos entrando en la nueva temporada y no podemos estar más contentas con la idea de pensar que ya hemos encontrado un bañador que nos favorezca a todas. Así que no podemos dejar de pensar en la idea de hacernos con él. Por eso, nos hemos adelantando una vez más y hemos fichado este modelo de una pieza con un diseño de lo más especial, todo gracias a Vicky Martín Berrocal.

Esta prenda ha sido diseñada para ofrecer el máximo confort y una apariencia más esbelta. Es de la marca de bañadores MC2 Saint Barth, y está pensado para realzar las curvas y disimular cualquier imperfección en la zona abdominal. Un traje de baño de tirantes finos, ligero escote cuadrado sin relleno y con la cintura alta para hacer efecto reductor en cintura. Un traje de baño comodísimo y extremadamente seductor. El tejido es una rugoso en un maravilloso color marrón, es un tono que favorece el bronceado y es atemporal. No puede sentar mejor, recoge las caderas y las eleva a la máxima potencia.

El bañador tiene un precio original de 145 euros y está disponible en la talla S/M.

Bañadores reductores: la solución para lucir una silueta estilizada

Los bañadores reductores son prendas de baño diseñadas para ofrecer soporte adicional y ayudar a moldear la figura lo máximo posible. Están confeccionados con tejidos especiales y tecnología de compresión que ayudan a proporcionar firmeza en ciertas áreas del cuerpo, como el abdomen, la cintura, las caderas o los muslos, con el objetivo de dar una apariencia más esbelta y estilizada.

Los trajes de baño con el de Vicky pueden ser una excelente elección para quienes buscan un diseño que moldee la figura en la zona de las caderas y la cintura, al mismo tiempo que ofrece comodidad. Cuidado, no es que estos bañadores os hagan lucir un cuerpo de sirena, pero sí que son grandes aliados para reducir las zonas con mucho volumen.

Dependiendo del diseño, algunos bañadores reductores pueden tener un diseño de escote o espalda que también contribuya a estilizar la figura. Por ejemplo, un escote recto o cuadrado ayuda a crear líneas horizontales que hacen que los hombros parezcan más estilizados y equilibrados.Por otro lado, la braguita alta tiene un potente efecto estilizador porque consigue alargar visualmente las piernas y a crear una apariencia más esbelta y estilizada. Además, puede ayudar a dar forma a las caderas y realzar la cintura, creando una silueta más definida.