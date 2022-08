La diseñadora ha vuelto a su tierra natal después de pasar unos días en Menorca y ha aprovechado para irse de compras. Ayer nos deslumbraba con un caftán tie dye de Zara que nos dejó boquiabiertas. Hoy, Vicky Martín Berrocal ha escogido un vestido cut out, también de Zara, que se ha agotado en todas las tallas. No os preocupéis porque os hemos traído una selección de algunos muy parecidos que no te quitarás hasta que empiece el frío.

Sin duda la prenda favorita de verano de la diseñadora ha sido el vestido negro cut out. En pocas semanas, ha llevado hasta tres vestidos de distinto diseño, los tres en negro y todos con aberturas. Es verdad que esta prenda poco ceñida, con aberturas, con mangas cortas o sin mangas es ideal para ir arreglada, elegante y fresca en las noches de verano. Y, como está de moda, tenemos muchas opciones para sustituirlo.

Vicky Martín Berrocal lo da todo por el estilo cut out

El modelo que llevó la onubense tiene de especial el efecto arrugado semiplisado que le da un aspecto muy moderno. Además, tiene unas tiras ajustables en los hombros para hacer los tirantes más anchos o estrecharlos a tu gusto y un escote muy pronunciado. Lo importante, y lo que queremos copiar, es el corte del vestido.

Vicky completó su estilismo con unas sandalias de dedo doradas con tiras al tobillo que encajaban muy bien. Un bolso shoulder con cadena dorada y ya tendríamos nuestro outfit completo.

Si quieres darle a tu estilismo un aire más arreglado y formal, cambia las sandalias de dedo por unas de tacón o unas cuñas de esparto. También puedes añadirle algún complemento en la zona del cuello o unos pendientes coloridos XXL para darle un toque más fresco al look.

Desliza para descubrir en la galería el estilismo de Vicky y todos los modelos de vestido similares. Hay alternativas muy económicas y fáciles de encontrar en cualquier tienda low cost.