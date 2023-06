La moda de las faldas y vestidos plisados ha arrasado en la temporada de primavera verano entre invitadas, pero hay quienes han incorporado esta tendencia en moda casual y sport. Hace unos meses escribimos acerca del vestido de Mango plisado que había llevado Rocío Osorno para asistir a una boda de día. Hoy, Vicky Martín Berrocal ha escogido un diseño muy parecido, también de Mango y nos ha sorprendido con un look impecable luciendo el vestido informal en color bleu ciel más alegre y sofisticado. ¡Y lo mejor de todo es que este vestido se encuentra rebajado, y es una compra perfecta para aprovechar las ofertas de la temporada!

Este vestido midi de Mango ha conquistado los corazones de muchas mujeres y, al verlo en Vicky Martín Berrocal, no podemos evitar enamorarnos de su estilo fresco y chic. Este modelo está confeccionado con cuidado y atención en todos los detalles, incorpora el efecto plisado tanto en el busto, como en las mangas abullonadas con goma ajustable y la falda. Además, para darle un toque atrevido, la firma decidió incorporar la tendencia de las aberturas cut out en sendos costados.

Vicky Martín Berrocal ha combinado su vestido de Mango con un bolso medialuna

El color azul bebé, un tono suave y luminoso, es una elección ideal para los días cálidos de verano. Además, este vestido cuenta con un corte favorecedor y versátil que se adapta a diferentes tipos de cuerpo, realzando la belleza natural de quien lo lleva. La tela satinada garantiza una sensación agradable al tacto y una caída fluida que resalta la feminidad y cada movimiento que realizamos.

La diseñadora onubense ha combinado el vestido con unos mules acolchados en color beige. No obstante, puedes combinarlo con sandalias de cuña para un outfit casual y cómodo durante el día, o agregar unos tacones elegantes y accesorios llamativos para una ocasión más formal por la noche. Es un lienzo en blanco que te permite jugar con diferentes estilos y crear looks únicos. Otro de los puntos fuertes del look de Vicky fue su bolso shoulder de corte media luna en color beige que encajaba a la perfección con los mules y que no puede estar más de moda.

Este vestido tenía un precio de 69,99 euros en la página web de la marca, pero desde hace unas horas el precio ha bajado notablemente. ¡Ahora puede ser tuyo por 39,99 euros! Hazte con él antes de que se agote, pues ya va camino de colgar el cartel de 'sold out'.