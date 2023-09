¿Quién no tiene en su armario uno o varios vaqueros? Lo cierto es que gracias a su versatilidad, atemporalidad y sencillez, los jeans son capaces de maridar con prácticamente cualquier look más o menos informal. Eso sí, sabemos que dar con el modelo perfecto es una de las hazañas estilísticas más complicadas. Y es que para que un vaquero se convierta en imprescindible, además de favorecer nuestra silueta, debe seguir las tendencias y resultar cómodo. Pero tranquila, este reto es difícil pero no imposible. De hecho, Vicky Martín Berrocal nos acaba de descubrir unos nuevos vaqueros de Zara que estilizan, derrochan estilo y sientan bien tengas la edad que tengas.

Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Zara los vaqueros que mejor sientan

Hubo una larga época en la que los pitillos reinaban y todas obedecíamos, sin excepción. Después, los jeans 'slouchy' intentaron hacerse un hueco en nuestro guardarropa, pero no tuvieron mucho éxito. Más tarde, los 'mom fit', esos pantalones que se llevaban ya en los años 70, ganaron presencia en el asfalto. Pero desde hace un par de temporadas hay otro vaquero que les ha ganado la batalla, consiguiendo incluso viralizarse y obsesionar a las que más saben de moda. Hablamos de los 'full length'. Y si no habías oído hablar antes de ellos no pasa nada, porque seguro que sí los has visto en las tiendas. ¿Cómo son? De talle muy alto, corte totalmente recto, y largura hasta lo pies.

Desde hace ya muchos años Vicky Martín Berrocal conoce a la perfección qué patrones y cortes le favorecen más a su figura. Y estos vaqueros, que ya se han convertido en sus favoritos, no pueden sentarle mejor.

Si al igual que la diseñadora, tú también tienes como objetivo disimular tus caderas, alargar las piernas visualmente, y verte más delgada, no puedes dejar de fichar estos vaqueros. ¿Otro plus? Cuentan con un efecto lavado que combina de maravilla con camisetas, camisas y chaquetas de todo tipo.

Los nuevos jeans de Vicky Martín Berrocal han tenido tanto éxito que ella misma ha tenido que desvelar que los ha comprado en Zara. La referencia para que puedas encontrarlos en la página web es: 6147/177. ¿Su precio? 29,95 euros. ¡Una apuesta segura y favorecedora para este otoño!