Vicky Martín Berrocal consigue un 'total denim look' perfecto con una bomber ochentera de Mango

Vicky Martín Berrocal está pasando su fin de semana en Londres para tomarse unos días de descanso. Durante su última jornada de turismo por la ciudad, la diseñadora ha vuelto a sorprender con un estilismo casual que no puede estar más de moda: un total denim look de libro. La onubense ha incorporado en su estilismo, vaquero de cabeza a pies, una bomber de Mango que está casi agotada y que completará todos tus outfits de invierno.

Si de algo sabe la andaluza es de cómo incorporar tendencias en alza en sus looks y esta vez, gran parte de su equipaje para el fin de semana era de tejido vaquero. En su estilismo de hoy, la parte superior estaba formada por una camisa clásica vaquera, con solapas y botonadura frontal metálica. Sobre la camisa, se puso una chaqueta de estilo bomber de la firma Mango con forro de borrego, grandes solapas y mangas murciélago. Este corte que hace poco era casi imposible de encontrar en tiendas que no fueran de segunda mano, ha vuelto a las tiendas y está arrasando por completo. Tanto es así, que la web de la firma ya ni siquiera ofrece la prenda, si no que solo es posible encontrar en Zalando a un precio de 119,99 euros. ¡Quedan pocas unidades! Así que no la pierdas de vista por mucho tiempo.

El total denim look de Vicky Martín Berrocal en Londres

Los pantalones vaqueros de tiro alto y corte recto completaron su estilismo 'todo al vaquero'. Estos pantalones están considerados como, probablemente, los más atemporales y versátiles que podemos encontrar, por varias razones. En primer lugar, su tiro alto contribuye a alargar visualmente las piernas y acentuar la cintura, creando una figura más esbelta y favorecedora. Este corte clásico se adapta a una amplia gama de tipos de cuerpo, lo que los convierte en una opción versátil para personas de todas las siluetas.

Además, el corte recto de los pantalones vaqueros aporta un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, lo que los hace ideales para viajar y no pensar demasiado tu estilismo. La simplicidad de su diseño hace que sean fáciles de combinar con una variedad de prendas, y su estilo nunca pasa de moda, lo que garantiza que sean una inversión duradera en el armario de cualquier persona.

Las chaquetas vaqueras ochenteras se caracterizan por su oversize, sus mangas murciélago y, a veces, su forro de borrego. Esta prenda está regresando a la moda contemporánea mientras se adapta a las tendencias actuales. Las chaquetas oversize ofrecen la comodidad y versatilidad que las amantes de lo 'comfy' buscan en las estaciones frías. Además, permitien múltiples opciones de combinación, y las mangas murciélago aportan un toque desenfadado a un diseño clásico. El forro de borrego no solo nos protege del frío y hace la prenda más confortable, sino que también agrega un elemento de textura y estilo. Esta tendencia refleja la continua atracción por la moda vintage y la reinterpretación creativa de estilos icónicos que han vuelto a la vanguardia de la moda.

Las zapatillas gorpcore de Vicky Martín Berrocal en su último look en Londres

Los "ugly shoes" y las deportivas de estilo gorpcore, originalmente diseñados para actividades al aire libre y senderismo, han experimentado un renacimiento en el mundo de la moda, y se han convertido en un elemento imprescindible en la creación de looks casuales y contemporáneos. Estos calzados, conocidos por su estética poco convencional y robusta, se han ganado un lugar en el armario de quienes buscan comodidad en sus estilismos de paseo.

Vicky Martín Berrocal ha completado su look completamente confeccionado en denim con unas zapatillas de trekking que están causando sensación. Su diseño tosco y sus suelas gruesas o de estilo 'track' añaden un toque de actitud a cualquier conjunto casual, y su versatilidad les permite combinarse fácilmente con una variedad de prendas, desde jeans hasta vestidos. Este fenómeno refleja una tendencia de la moda hacia la practicidad y la fusión de elementos de estilo de vida activo en la ropa cotidiana, lo que ha llevado a este tipo de calzados a convertirse en un símbolo de moda urbana.