La diseñadora nos ha sorprendido combinado un look muy ‘sport’ con un bolso de Chanel que probablemente sea el más caro de su colección.

Parece que Vicky Martín Berrocal, inspirándose, cómo no, en la gran Martirio, ha querido pasar la tarde del viernes arregla’ pero informal. Sí, amigas, la diseñadora y colaboradora de televisión se ha animado con la moda sporty chic y ahora su cuenta de Instagram es una perfecta fuente de inspiración deportiva con un toque glam. En su perfil de la red social encontramos looks de sport, que siguen la tendencia comfy; esa que tantas alegrías (y comodidades) nos ha dado durante los últimos meses; pero que remata con los complementos más elegantes y arreglados. El mejor ejemplo es, sin lugar a dudas, su último conjunto. Y es que, si bien no se ha subido a unos buenos tacones y ha preferido optar por unas sencillas sneakers blancas; la andaluza ha decidido combinar una llamativa sudadera con un bolso de Chanel de 3.950 euros. Probablemente, el más caro de toda su colección.

El look más sport de Vicky Martín Berrocal que combina con su bolso más caro

Nada más verlo, sabíamos que teníamos que comentarlo; pues no resulta demasiado común que una de las famosas más estilosas del panorama nacional combine un bolso de piel de casi 4.000 euros con un modelito tan sumamente informal. Así es Vicky Martín Berrocal: arriesgada. La madre de Alba Díaz eligió un conjunto de sudadera oversized con magas globo y parches en un bonito y llamativo rosa chicle de Mekkdes; un pantalón vaquero de talle alto de Zara; y unas sneakers blancas. Concretamente, el modelo Air Force 1 de Nike. Quizás, las zapatillas más clásicas de la marca, pero también las más vendidas ya que presentan un diseño infalible que funciona con cualquier tipo de look.