La moda adlib cada día fusiona más la frescura de la brisa mediterránea con la sofisticación vanguardista y la tradición. Este año el estilo ibicenco está más en boga que nunca y, naturalmente, eso se refleja en los estilismos de nuestras famosas favoritas. Vicky Martín Berrocal ha vuelto a conquistar nuestros corazones con un look que encarna la esencia misma de la isla blanca. En un juego de contrastes cautivador, la diseñadora y personalidad televisiva ha optado por vestir un conjunto que destila el espíritu bohemio de Ibiza y el buen gusto que la caracteriza. Analizamos su look a continuación y te damos las claves de las tendencias que incorporó.

Las claves del look ibicenco de Vicky Martín Berrocal: nido de abeja y escote Bardot

El dúo de prendas de la firma Charo Ruiz Ibiza, hábilmente elegidas por Vicky, presenta una fusión magistral entre el estilo ibicenco más clásico y la modernidad. La diseñadora de moda eligió para crear su look la falda larga "Liliana" con un aire artesanal confeccionada en nido de abeja negro, que se ajusta a su cuidada silueta y se despliega en volantes que cubren la mitad de sus pantorrillas.

Los volúmenes sutiles y el corte midi contribuyen a equilibrar su look y su figura. Lo mejor, es que el nido de abeja, este año, se lleva a lo grande, no en pequeños puntos en una prenda, sino en largas extensiones de tela. La elección del negro, tan inusual en el contexto ibicenco, se ha convertido en una opción audaz para las que no se llevan demasiado bien con los colores claros. Esta falda está disponible en la web oficial de la marca a un precio de 269 euros y la podéis encontrar en varias combinaciones de colores.

En contraste con la sobriedad del nido de abeja negro, el top "Ella" se erige como un tributo al estilo tradicional ibicenco. Las mangas abullonadas cortas, con sus dibujos formados por agujeros troquelados, nos traen ese aire 'handmade' tan buscado en los últimos tiempos. Los troquelados están triunfando tanto en alta costura, como en moda low cost y Vicky Martín Berrocal lo sabe muy bien. Además, ha decidido llevar las mangas caídas, transformando el escote cuadrado en un encantador homenaje al icónico estilo Bardot, un guiño al glamour atemporal. Este top tan versátil que podemos combinar con unos vaqueros para crear un look más desenfadado tiene un precio de 199 euros.