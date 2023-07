Divertidas, amantes de las últimas tendencias y fashionistas... A Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz les une la misma pasión por la moda, su familia y su profesión. Dos disfrutonas con ganas de exprimir la vida al máximo que arrasan con sus looks allá donde van. Madre e hija cumple a la perfección eso de 'de tal palo tal astilla', y lo han demostrado con su última elección de estilo.

Con el paso de los años, Vicky se ha convertido en pura inspiración para aquellas mujeres que buscan looks formales para el día a día (incluso para ir a trabajar) pero siempre siguiendo la tendencia actual. Pues bien, la diseñadora acaba de confesar que ha tomado prestada una prenda del armario de Alba: un vestido vaquero de Bershka que lleva triunfado toda la temporada. Asimismo confiesa que es la primera vez que comparte modelito con su hija aunque, a decir verdad, ambas siguen un mismo estilo, suelen ir a la última y, por lo visto, también comparten el mismo tallaje a juzgar por lo visto en sus últimos posados.

Como complementos, Vicky ha optado por uno de los calzados favoritos cuando llega el verano: unas sandalias de cuña en color nude y con mucha plataforma. Mención especial merece su maravilloso bolso de Hermès, lleva el carísimo modelo Birkin en color marrón. Una pieza de colección que es súper complicada de encontrar, ya que hay que apuntarse a una lista de espera de varios años. En el mercado de segunda mano se pueden conseguir por 30.000 euros y es conocido por ser el bolso más caro del mundo.

"Siempre me quejo de que Alba entra en mi armario y me quita ropa... pues en esta ocasión se la he quitado yo a ella. A ver qué dice la muchachita", explica mientras nos enseña lo bien que sienta la prenda. Feliz y, ante todo, presumiendo de tipazo, la andaluza no solo ha mostrado al mundo que está radiante, sino que la moda no tiene edad.

Es una pieza de cuerpo ajustado en un azul oscuro que resulta ideal para presumir de bronceado. Una de sus ventajas es que está confeccionado en vaquero elástico por lo que se adapta a todos los tipos de cuerpos, aunque a la hora de comprarlo podrás elegir tu talla desde la XS hasta la L. El precio de esta prenda es de 35,99 euros.