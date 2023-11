Vicky Martín Berrocal agota el vestido de Mango 'en el mejor color del mundo' que triunfa este año

La moda de la temporada otoño/invierno de este año se ha teñido de tonos cálidos y de los colores más intenso. El rojo, el amarillo, los marrones, y el naranja quemado se han adueñado del protagonismo, pero hay un matiz que ha conquistado tanto las pasarelas de alta costura como las colecciones de moda low cost. Este año, el color morado se ha erigido como una de las elecciones estrella, y ha hecho que nos desviemos de la paleta cromática típica de la estación. Vicky Martín Berrocal, siempre a la vanguardia de las tendencias, ha cautivado las miradas al incorporar el color morado en un vestido midi de Mango, agotado rápidamente por su atractivo y su diseño impecable. La andaluza dice que su vestido está teñido 'del color mejor del mundo' ¿Te animas a incluirlo en tu vestidor?

El vestido, confeccionado en suave punto, abraza las curvas de manera elegante, creando una silueta ajustada y favorecedora. Este diseño de manga larga y falda midi aporta una dosis extra de sofisticación, que lo convierte en una elección versátil para diversas ocasiones. La diseñadora onubense ha demostrado que con una prenda tan sencilla como este vestido podemos lograr un look que se adapte tanto a un estilismo de paseo, como a una noche de gala. Tanto si lo combinamos con un abrigo extra largo en color negro, como si incorporamos una biker desgastada o de estilo ochentero, conseguiremos encajar el vestido con prendas de fondo de armario.

El vestidazo de Mango de Vicky Martín Berrocal más todoterreno

Dado que el vestido presenta un diseño sencillo y sin adornos, podemos abrir la puerta a la creatividad en la elección de accesorios. La madre de Alba Díaz ha optado por lucirlo sin ningún tipo de complemento –excepto por los pendientes– para darle todo el protagonismo al diseño.

Cuando se trata de combinar colores con este vestido morado, las opciones son de lo más variadas. El dorado se erige como un compañero perfecto, aportando un toque de lujo al conjunto. No obstante, el color naranja, el pistacho, los metalizados y, naturalmente, el blanco y el negro también casan de maravilla con este tono tan atrevido. Collares largos y llamativos, pulseras apiladas y anillos delicados en tonos dorados pueden realzar la riqueza del morado y crear un equilibrio armonioso. Además, los tonos neutros como el beige o el blanco pueden proporcionar un contraste sutil y elegante, manteniendo la atención en el vibrante color del vestido.

La diseñadora vuelve a apostar por las botas 'over the knee'

Las botas de caña alta, negras y con puntera afilada se han consolidado como una tendencia de calzado elegante. Estas botas capturan la atención de las más entusiastas de la moda y no hemos dejado de verlas en alfombras rojas y estilismos informales. Vicky Martín Berrocal ha demostrado su versatilidad al combinarlas magistralmente con este vestido morado de Mango, creando un atractivo contraste.

Estas botas también llamadas ‘over the knee’ ofrecen un toque sofisticado y estilizan mucho las piernas, son ideales para darle un toque noventero, pero elegante a cualquier conjunto. También se pueden combinar con faldas plisadas, pantalones ajustados o vestidos de diferentes longitudes. Si buscas opciones de calzado elegante para vestidos midi en otoño e invierno, los botines de tacón cuadrado o las elegantes bailarinas pueden complementar este tipo de diseños. ¿Quieres incorporarlo en look de lluvia? No dudes en calzarte unas botas de agua negras y lánzate a las calles para chapotear con un look a todo color.

Los pendientes de tipo botón de Vicky Martín Berrocal y otros que triunfarán el próximo año

Los pendientes de tipo botón o de media esfera han emergido como los dos accesorios de moda más destacados en los últimos meses. Se caracterizan por su forma circular o de media esfera con un tamaño variable que va desde los más discretos a los más exagerados. Su acabado metálico y su ajustado diseño al lóbulo los convierte en una elección ideal para mujeres que lucen un corte de pelo estilo bob o las que tienden a recogerse el cabello.

Este estilo de pendientes, con su esfera dorada, evoca la elegancia clásica que en su día lucieron figuras icónicas como Grace Kelly y Lady Di. Ahora, han experimentado un boom notable y han conquistado los looks de influencers de la moda como María Pombo o María Fernández Rubíes, consolidándose como un accesorio imprescindible durante el invierno de 2024.