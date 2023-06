En estas fechas, son muchas las firmas de moda que incluyen en sus colecciones prendas con brillos. Aunque pudiera parecer que la ropa con brillos, strass y lentejuelas es algo reservado para la noche y el invierno, de un tiempo a esta parte, con la llegada de los festivales han cambiado las reglas del juego. Vicky Martín Berrocal que siempre está al tanto de las tendencias, ha incluido una prenda de Zara que ha desatado el furor en redes. Analizamos su look y te contamos todos los detalles a continuación.

De la diseñadora de moda onubense nunca se podrá decir que no se atreve con nuevos estilos. Buen ejemplo de ello es el último outfit que ha mostrado en su última aparición en el que ha mezclado lo mejor de un look clásico con la innovación. La tendencia de las prendas joya ha arrasado en 2023, en forma de tops de cadenas y pedrería, hebillas de zapatos y ahora, incluso, en pantalones. La madre de Alba Díaz se puso una clásica camisa blanca de corte oversize desabrochada y desbocada en la parte superior. Pero para contrastar esta prenda tan sobria incorporó unos pantalones vaqueros de Zara que se han agotado por completo en la web oficial de la marca. No obstante, estamos convencidas de que, después del éxito, el gigante de Inditex incluirá prendas de este estilo en las próximas semanas.

Vicky Martín Berrocal combinó sus pantalones de Zara con unos salones puntiagudos de ante negro

La andaluza escogió unos preciosos pantalones vaqueros decorados con tiras de strass dispuestas en una malla de rombos que forraba por completo la prenda. Estos detalles con efecto shiny son perfectos para acaparar todas las miradas en una noche de fiesta veraniega. Eso sí, Vicky supo cómo equilibrar el look incluyendo un calzado elegante y sin estridencias. De tal manera que se calzó con unos zapatos de tacón con punta afilada hechos de ante negro.

En cuanto a los accesorios, la diseñadora continuó por el camino de los brillos con un bolso de mano confeccionado en glitter plateado; un collar de brillantes muy fino y su ya archiconocida pulsera de oro 'Juste un clou' de Cartier.

¿Cómo podemos darle un aire más festivalero a un look incluyendo los pantalones de Zara? Incluye la tendencia del tank top, o incorpora la microtendencia del cut out con un top asimétrico de colores vibrantes. También es una buena idea combinar estos pantalones joya con un calzado cómodo que se acerque más al gorpcore y, por supuesto, corona tu estilismo con un maquillaje de escándalo y unas gafas de sol noventeras.