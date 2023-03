Vicky Martín Berrocal ha puesto rumbo Miami. Pero no lo ha hecho sola, en este viaje también le acompaña su hija, Alba Díaz, y su íntima amiga, Elena Tablada. Las tres han cruzado el charco para disfrutar de una escapada solo de chicas. ¡Y estamos seguras de que no se van a aburrir! Porque ya en el mismo aeropuerto hemos podido verlas jugando y divirtiéndose. Aunque también en las nueve horas de avión que tenían por delante han aprovechado para trabajar. De hecho, Vicky ha estado muy atenta a su móvil y no ha parado de responder a los mensajes que le mandaban sus seguidoras. Y eran muchos, porque su última publicación en Instagram ha causado un verdadero furor.

Antes de viajar, la diseñadora nos ha dejado otro de esos looks que nos encantan. Pero aunque todo es pura inspiración, hay una prenda que ha llamado poderosamente la atención a su séquito de fans: sus pantalones cargo. "De dónde son esos pantalones", "Me encantan los pantalones, de qué marca son" o "Por favor dinos de dónde son los pantalones", son solo algunos de los mensajes que no ha parado de recibir. Y, por supuesto, Vicky Martín Berrocal no ha dudado en responder: "Son de Zara, me los compré hace una semana", decía.

Vicky Martín Berrocal deja sin stock los pantalones de Zara más guerreros

Ya sabíamos que la empresaria es capaz de convertir una prenda en la más buscada en solo unas horas. Pero ahora lo hemos vuelto a comprobar. Y es que antes de que Vicky Martín Berrocal se bajase del avión, sus nuevos pantalones ya estaban agotados en la página web. "Estoy a punto de aterrizar y he visto que ya no está disponible el pantalón en ninguna talla. Lo habéis agotado en un abrir y cerrar de ojos. Madre mía cómo me alegra que os haya gustado tanto", afirmaba emocionada.

¿Cómo son los pantalones que ha agotado Vicky? En negro, de tiro medio, con tejido jeans, cintura con trabillas y maxi bolsillos repartidos por toda la pierna. Un modelo que no solo brilla por su originalidad y rebeldía, sino que además es capaz de estilizar la silueta al instante y restar ópticamente hasta dos tallas. Vicky los ha combinado con un jersey básico rosa y una Perfecto, una de las cazadoras que triunfan esta temporada. Como complementos ha elegido unos stilettos y un mini bolso de Balenciaga en rosa más fuerte, para poner el punto de saturación. El resultado no puede ser más ideal.