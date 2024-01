La última propuesta de look de Vicky Martín Berrocal es un claro reflejo de las tendencias que le apasionan. La andaluza, que arrasa con todas las prendas que luce, es una ventana a la moda actual, pues ¿cuántas veces la hemos visto estrenar las prendas de Zara más tendencia? Cientos. ¿Cuántas veces hemos pensado para nuestros adentros, "ojalá poder compiarle el look"? Las mismas. Porque ella sabe cómo triunfar en estilo, y no solo es conocida por ser una de las diseñadoras de moda española con más arraigo, sino también influencer para mujeres maduras. Ahí está su último estilismo como prueba.

Juvenil, moderno y de los que están al día de las tendencias. El estilismo que vemos a Vicky Martín Berrocal es de los que se hace querer porque lo tiene todo. Empezando por sus pantalones vaqueros cargo, con el tiro alto y repleto de bolsillos, y acabando por su camisa blanca con escote en 'V' y hombreras. Es un 'outfit' perfecto para llevar con botas militares o de suela track, o directamente los clásicos zapatos de salón con taconazo.

Con sus jeans, Vicky se ha unido a la tendencia dosmilera que arrasa esta temporada. ¿Te atreves a seguir sus pasos?

Así se llevan los pantalones de estilo cargo a partir de los 50, según Vicky Martín Berrocal

La moda es cíclica. Sí, sabemos que es una frase muy utilizada, pero es la pura realidad. Y a las pruebas nos remitimos: el último pantalón vaquero de Vicky Martín Berrocal acoge el popular estilo 'Y2K', una de las tendencias que más se llevaron en 2023, y que siguen con fuerza para el 2024. Sabemos que este tipo de prendas no son para todos los gustos.

Para muchas puede ser un no rotundo, pero famosas como Vicky o Victoria Federica de Marichalar, los aman. Los pantalones vaqueros, sean del estilo que sean, han escalado posiciones y se han convertido en la prenda preferida de nuestras celebs. Y, por supuesto, también los de estilo cargo. Ya sea a través de maxibolsillos, de tejido denim o en una gama cromática en los tonos propios del camuflaje, hemos llegado conclusión: rejuvenecen un montón.

¿Cómo son los vaqueros cargo? Son ligeros porque son holgados, cómodos y derrochan un estilo que no se puede aguantar. Funcionan como protagonistas absolutos de un estilismo, combinados con piezas básicas está todo hecho. En Vicky, podemos ver una de las versiones más clásicas de la prenda: en color azul y en estilo baggy (ancho), una de las opciones más utilizadas y que más encaja bien a cualquier edad. De talle alto combinados con una americana de rayas diplomáticas, hacen el estilismo 10 tanto como para el día como para la noche.

Si tú también adoras la estética 'Y2K', te dejamos un varios pantalones similar al que ha llevado la madre de Alba Díaz.