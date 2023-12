2 de 7

Si todavía no tienes vestido para Año Nuevo, también puedes apostar por un modelo como este, no te preocupes. No olvides añadir unos zapatos de salón o un par de zapatos de plataformas si lo que buscas es un poco más de altura. Combínalo, también, con un blazer oversize. No necesitas mucho más para demostrar que sabes de moda. Este diseño se mantiene ceñido también en la cintura y se extienden en una falda larga que llega hasta los tobillos con mucha elegancia.

De Bershka por 29,99 euros.