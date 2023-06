No hay tiempo que perder. El verano está a la vuelta de la esquina y nos sobran las ganas de disfrutarlo al máximo tras un año de espera. ¿Ya estás ideando tu maleta de vacaciones? No te olvides de introducir vestidos playeros para esas jornadas que se presentan como infinitas cerca del mar. Hemos creado una selección perfecta para mujeres que rebasan los 50 años.

Una máxima a la hora de ir a la playa es la comodidad. Así que apuesta por vestidos holgados y muy fresquitos, pero no renuncies al estilo. El caftán sigue siendo una de las prendas estrella de la época estival que cuenta con un sinfín de adeptas, entre ellas, mujeres como Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría o Paz Vega. Además las posibilidades son infinitas, así que no lo relegues solo a la playa y llévalo también en tus salidas nocturnas si optas por uno confeccionado en seda o satén.

Vestidos para ir ideal a la playa

Rescata todos tus complementos playeros: tu sombrero de rafia, el pareo para pasear cerca del mar, el capazo en formato XL y tu bikini favorito. Ahora solo te queda elegir el vestido idóneo. Como ocurre muchas veces en vacaciones la versatilidad es un plus, opta por diseños atemporales que valgan tanto para la playa como para la ciudad. Por ejemplo, uno de inspiración marinera siempre es tendencia y podrás rescatarlo temporada tras temporada sin que haya pasado de moda. Los de flores son un must en la época más cálida del año porque no solo son muy alegres, también son tremendamente favorecedores y sientan bien a cualquier edad.

A continuación encontrarás nuestra selección de vestidos playeros. Uno de nuestros favoritos es el de estilo camisero que viene de la mano de Parfois. Un modelo muy potente por su estampado y por la atrevida combinación de colores. También nos encanta el diseño midi de Oysho por su caída. Sin olvidar, el caftán blanco de Etam que cuenta con un precioso bordado floral en la parte de la espalda que, seguro, acaparará todas las miradas. Y es que promete convertirse en una pieza a la que más partido saquemos este verano.

¡Sigue deslizando y elige tu vestido playero favorito!