¡Ya está aquí la noche más terrorífica del año! Un día en el que todo está permitido, por supuesto los disfraces más aterradores. Si eres una amante de una de las fiestas más esperadas del mundo anglosajón que cada edición cuenta con más peso en nuestro país, estás de enhorabuena. Te traemos el escaparate perfecto para que elijas el vestido negro que conformará tu mejor disfraz de Halloween. Haz como Paula Echevarría y opta por un diseño cómodo que estilice tu figura y que podrás llevar durante todo el invierno, incluso te servirá como look para ir a la oficina o al afterwork. ¡Adelante!

Un buen fondo de armario no sería igual sin un vestido negro. Una prenda atemporal que derrocha sofisticación y es apta para un sinfín de ocasiones. Esta pieza tan versátil como necesaria también puede ser la base con la que crear tu perfecto disfraz de Halloween. Lo demás lo dejamos a tu imaginación. Añádale los complementos para transformarte en una bruja llegada del lejano oriente o ponte una camisa debajo del mismo para convertirte en Miércoles de la 'Familia Addams'. Las opciones son infinitas. Además, puedes llevar el vestido negro acompañado por un maquillaje fantasía y sorprender metiéndote en la piel del icono del 'Día de los Muertos' en México: 'La Catrina'.

Vestidos negros que son ideales para transformar en un disfraz durante la noche de Halloween

De Rocío Osorno a Vicky Martín Berrocal, el vestido negro tiene la capacidad de poner de acuerdo a mujeres de estilos muy distintos, incluso generaciones, y que marcan tendencia en nuestro país. El abanico que podemos encontrar actualmente es tan variado que se adapta a siluetas diversas, también a formas antagónicas de entender la moda.

SEMANA ha confeccionado el escaparate para que elijas el que más encaja contigo: largo, corto o midi. Todos ellos te servirán para disfrutar de la noche de Halloween. Del diseño con escote barco de Bershka -que es uno de los más versátiles que adjuntamos- al bonito vestido corto de 'The-are' confeccionado en plumeti y que cuenta con las mangas abullonadas. Sin olvidar, el vestido negro drapeado con bajo asimétrico de H&M que no nos puede gustar más. Ahora solo tienes que dar rienda suelta a tu imaginación y añadir a tu estilismo los complementos necesarios para que el look sea único. No te olvides del maquillaje fantasía. Recuerda que en la noche más terrorífica del año está todo permitido.

¡Desliza y ficha tu favorito! A continuación encontrarás los 7 vestidos negros que puedes estrenar en Halloween y llevar durante todo el invierno.

1 de 7 Vestido negro de manga larga de Bershka. 19,99 euros Vestido largo con un favorecedor escote barco y manga larga de Bershka. 2 de 7 Vestido corto con mangas abullonadas de The-are. 69,95 euros Un bonito vestido corto confeccionado con plumeti y mangas abullonadas. A destacar el cuello halter con lazada y el escote lágrima. 3 de 7 Vestido negro drapeado de H&M. 39,99 euros Vestido entallado y asimétrico confeccionado en crepé con efecto drapeado en un lateral. El diseño cuenta con puños anchos con abertura y botón. 4 de 7 Vestido negro tipo jersey de Kiabi. 22 euros Vestido tipo jersey con cuello alto y manga larga. Posee un acabado de punto de canalé. 5 de 7 Vestido negro ajustado y cuello alto de Mango. 25,99 euros Vestido de cuello y alto ajustado con canalé. La prenda tiene cuello alto y diseño corto. 6 de 7 Vestido midi en color negro de Venca. 17,99 euros Un favorecedor diseño de punto elástico y manga larga que cuenta con escote en uve y una abertura lateral. 7 de 7 Vestido negro con pliegues en el cuello de Benetton. 69,95 euros Un original diseño con corte evasé para este vestido negro que dispone de pliegues en el cuello redondo y cierre de cremallera en la espalda.