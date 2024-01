María José Suárez tiene en su tienda los vestidos de invitada más bonitos y rebajados

Puede que estés pensando que todavía quedan varios meses para la temporada de bodas, bautizos y comuniones, pero luego se nos juntan en un mismo año más eventos de las que imaginábamos y encontrar look es bastante estresante. Y aunque siempre tenemos algún vestido que podemos reciclar, nunca son suficientes. Sea como sea, tenemos una cosa clara: no queremos invertir mucho dinero. Por eso hemos iniciado una búsqueda exhaustiva para encontrar los vestidos de invitada más radiantes con un presupuesto que no supere los 80 euros. Y hemos encontrado varios modelitos entre las rebajas de la marca de María José Suárez.

Los vestidos que hemos fichado tienen el corte, el color y los estampados más 'top' del momento, y son plena tendencia. Por ejemplo, hay diseños de flores con faldas midi ligeramente acampanadas, corte a la cintura, cuello en 'V' y manga larga, ideal para todos nuestros eventos de entretiempo. Además, todos ellos tienen un tejido que los hace muy cómodos y agradables. Y lo mejor es que cuando acabe la temporada de celebraciones podrás llevarlo en tus looks de calle con unas alpargatas o sandalias planas.

Manual de estilo para triunfar en los eventos de 2024 con estos vestidos de María José Suárez

Llega el buen tiempo, echamos un vistazo a la agenda y es entonces cuando descubrimos varias fechas especiales, y es que la estación de la flores es la preferida por excelencia para celebrar. Es por eso que nosotras nos ponemos manos a la obra para contarte cómo te puedes vestir para un evento en primavera, ya se una boda, comunión o bautizo. Según sean las características de la fiesta así tendrás que escoger tu modelito pero hay varias características a tener en cuenta.

Las invitadas a una boda en primavera, y en cualquier otra estación del año, NO deben ir vestidas de blanco ni de ninguna otra tonalidad que se le parezca. SÍ pueden apostar por tonos suaves o vibrantes y sí pueden elegir estampados de flores o geométricos, por ejemplo. En cuanto a los tonos fuertes, elige el que más pegue con tu estilo, pero si quieres triunfar en las bodas de primavera de este 2024, has de saber que el rosa, el violeta, el amarillo, son las gamas más adecuadas para marcar la diferencia.

Aquí te dejamos una selección con los 5 que más me han gustado, aptos para los diferentes tipos de ceremonias, eventos y fiestas que puedas surgirte en los próximos meses. Todos los diseños elegidos son de la firma de moda sevillana de María José Suárez, de Aveneza. Es una marca con diseños elegantes y favorecedores para todo tipo de eventos especiales: vestidos de fiesta, coctel, bodas, invitada, puesta de largo, comuniones, bautizos...