Recibir una invitación de boda siempre es motivo de felicidad y alegría. Sin embargo, tras la emoción del momento, llega la hora de pensar en nuestro modelito, y ahí es cuando el agobio empieza a dominarnos. Hay que reconocer que acertar en una boda de invierno no es tarea fácil, principalmente por aquello de lidiar con las bajas temperaturas sin perder estilo. Pero lo cierto es que los enlaces en plena temporada gélida tienen un encanto especial. Además, la parte positiva es que el dress code se amplia y podemos recurrir sin miedo a complementos como guantes largos o estolas.

Sea como sea, si tienes una boda en las próximas semanas (o meses), seguro que ya estás a la caza del vestido ideal que te postule como la invitada más elegante. Pero si todavía no has encontrado un diseño que te convenza del todo, tranquila, porque te aseguramos que hay opciones infalibles que, además, no dejarán tu tarjeta de crédito temblando. De hecho, en tus tiendas favoritas como Mango, Zara o H&M puedes encontrar vestidos de invitada de invierno por menos de 50 euros. ¡Atenta!

Ficha estos vestidos de invitada y serás la más aclamada de la celebración

Recuerda esto siempre: para encontrar el vestido de invitada perfecto hay que tener muy en cuenta algunas variables importantes. ¿Entre ellas? El estilo de la boda, la hora de la celebración, el lugar de la ceremonia... Sabiendo esto, la búsqueda se facilita y solo te falta apostar por un diseño que favorezca tu tipo de silueta y, sobre todo, te haga sentir guapa y cómoda.

En principio, esta temporada se llevan todos los colores, aunque bien es cierto que en los meses más fríos solemos confiar en tonalidades más oscuras y estampados más discretos. En cuanto a tejidos, sigue reinando el satinado, pero también entra en juego el clásico terciopelo. ¿En los pies? No te limites, las sandalias triunfan en todas las bodas, ya sea diciembre o enero.

Dicho esto, sigue bajando, hemos dado con 7 vestidos de invitada que funcionan a la perfección... ¡por menos de 50 euros! Fíchalos antes de que se agoten.

1 de 7 Vestido satinado con nudo, de Mango Outlet. 23,99 euros De corte midi y con un favorecedor escote pico. Añádele unas sandalias de tacón plateadas y brillarás con luz propia. 2 de 7 Vestido con estampado floral, de Asos. 34,84 euros Con mangas tipo ángel y hasta los pies. Este diseño es infalible para bodas de tarde y apenas requiere de accesorios. ¡Todo ventajas! 3 de 7 Vestido midi de terciopelo, de Zara. 29,95 euros El tejido velvet vuelve año tras año para protagonizar las bodas de invierno. Este vestido de Zara es un básico que, además, podrás reutilizar en Navidad. 4 de 7 Vestido cruzado con volante, de Mango. 39,99 euros Satinado, con maxi volante y escote pronunciado. No dejes escapar este vestido de Mango que ahora está rebajado al 33% de descuento. 5 de 7 Vestido con manga abullonada, de Mango. 39,99 euros Los diseños vaporoso suman un plus de sofisticación al instante. Apuesta por este vestido con mangas abullonadas y eleva tu look con un bolso clutch dorado. 6 de 7 Vestido con cuello fruncido, de H&M. 45 euros El marrón chocolate es uno de los tonos de este invierno. Eso sí, para garantizar el éxito necesitarás completar este modelo con una estola y un mini bolso de mano. 7 de 7 vestido con estampado animal degradado, de Asos. 48,99 euros Para las más atrevidas, este vestido con estampado animal print está rebajado en Asos al 30% de descuento.