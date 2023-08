Toca el segundo round de las bodas del año. Los novios más rezagados, los que han dejado su "sí, quiero" para después de las vacaciones, ya están listos para vivir su gran día. Si aún no cuentas con el look ideal para el enlace al que has sido invitada, no te pierdas esta selección de vestidos de Mango Outlet a un precio imbatible. ¡Adelante!

Lo primero a tener en cuenta con las bodas de septiembre es el tiempo. Los días no son tan cálidos y nos pueden dar alguna que otra sorpresa, así que decide si quieres llevar tirantes, manga corta o francesa. No pases por alto el momento en el que se desarrolle la ceremonia, de día o de tarde, y la ubicación, al aire libre, en el interior de una finca o dentro de una iglesia. Con estas premisas en mente, traza el look idóneo que te encantaría llevar para esta ocasión. Queremos ayudarte con una selección de vestidos que pueden servirte de inspiración. En ella encontrarás tejidos florales para las más románticas, tonos metalizados destinados a las más atrevidas y rayas para las mujeres más clásicas.

Nuestros favoritos de Mango Outlet

Los vestidos de Mango Outlet son una alternativa perfecta apta para todos los bolsillos. El principal hándicap que tienen los looks de invitada es que posiblemente sean prendas que tan solo nos pongamos una única vez. Buscar diseños más asequibles no nos dolerá tanto relegarlos a un segundo plano en el armario.

Uno de los más irresistibles que verás continuación es un diseño floral con volantes y cuello halter. Una prenda que cuenta con una espalda abierta preciosa y que pertenece a la colección de fiesta y ceremonia. Otro a tener en cuenta es el vestido largo confeccionado en tejido plisado con escote en pico y manga acampanada. Es un estilo más atemporal que podrás rescatar más adelante para un próximo acontecimiento destacado. No pases por alto el modelo lencero, tendencia total, de tejido metalizado. Una propuesta distinta, con un punto más atrevido, con el que seguro eclipsarás todas las miradas.

Desliza. A continuación verás los vestidos que hemos elegido de Mango Outlet. ¡Ficha tu favorito!

1 de 7 Metalizado 27,99 euros Vestido lencero con escote en pico y diseño evasé. 2 de 7 De rayas 17,99 euros Vestido asimétrico camisero con estampado de rayas. A destacar el escote cruzado. 3 de 7 Flores 46,99 euros Diseño halter con estampado floral y volantes. Cuenta con cierre de lazo al cuello. 4 de 7 Asimétrico 45,99 euros Vestido confeccionado en tejido satinado con estampado floral y diseño recto. 5 de 7 Volante 59,99 euros Vestido midi de tirantes negro. El escote es en pico y cuenta con una cremallera invisible en la parte trasera. 6 de 7 Plisado 37,99 euros Vestido largo plisado con escote en pico y manga acampanada. 7 de 7 Satinado 35,99 euros Vestido largo asimétrico con una única manga larga. Posee un cierre de botones en el cuello.