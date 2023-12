Los vestidos de fiesta de Zara más favorecedores que arrasarán entre las mayores de 50

Si eres de las que aún no ha encontrado el modelito perfecto para brillar en las próximas fiestas, y no te ves con ningún vestido de noche, hoy te traemos una selección de diseños que te favorecerán sí o sí. Encontrar el equilibrio adecuado entre la originalidad, la sensualidad y la formalidad puede ser un desafío, especialmente cuando el objetivo es sentirnos cómodas con un look festivo sin que el estilismo parezca un disfraz. Este año, Zara se posiciona como la tienda de cabecera para hallar los vestidos de fiesta perfectos para aquellas que buscan un modelito que se adapte a su edad sin comprometer el estilo. Desde vestidos de tul drapeado, hasta creaciones minimalistas y acabados metalizados, la firma española ofrece una variedad que abraza las tendencias más destacadas de la temporada. ¿Tienes más de 50 años? Estas son las tendencias que te interesan.

El tul drapeado se posiciona como una elección audaz y original para estrechar visualmente nuestra figura. Zara nos presenta diseños que combinan la sofisticación de las transparencias del tul con detalles estratégicamente colocados que realzan el busto y estilizan la silueta, como el drapeado. Para un look impecable, opta por accesorios discretos que no compitan con la belleza de este tejido tan vaporosol. Firmas como Valentino han apostado por este tipo de vestido, que son una oda a la versatilidad y la atemporalidad de esta tendencia.

Si buscas destacar en las próximas fiestas con un toque de glamour contemporáneo, los vestidos de lentejuelas con efecto mojado son la elección perfecta. Zara presenta opciones súper brillantes que capturan la luz de manera única. Combina estos vestidos en colores oscuros (verde botella, negro, berenjena o marrón chocolate) con tacones elegantes y accesorios minimalistas para no recargar el look.

Los vestidos de Zara que son tendencia y con los que triunfarás si tienes más de 50 años

Las colecciones de moda de las semanas previas a Navidad se llenan de extravagancias, por ello el estilo minimalista puede ser una buenísima opción para aquellas que desean brillar por su sencillez. Zara apuesta por cortes limpios y colores neutros que permiten que la silueta hable por sí misma. Para elevar este look, juega con texturas y accesorios vanguardistas.

Los vestidos con acabado metalizado son la opción ideal para aquellas que desean proyectar una imagen moderna y 'fashionista'. El gigante de Inditex no ha dudado en copar su última colección de creaciones que combinan la sensualidad del metal con cortes contemporáneos. Añade un toque de originalidad con accesorios que complementen el tono metálico, pero sin abusar.

La sensualidad se encuentra en los detalles, y los vestidos lenceros satinados son la personificación de la elegancia sutil. Combina estos vestidos con chaquetas estructuradas o bombers crop para completar el look. En esta línea más sugerente, podemos elegir por cortes que desafían las líneas rectas. La asimetría se convierte en protagonista siempre que puede. Decantarse por diseños novedosos pueden hacernos salir de nuestra zona de confort y hacer que nos veamos distintas, si solemos llevar el mismo estilo durante el resto del año.

Brillos: lúrex, lentejuelas y cristales mini

La temporada navideña trae consigo la oportunidad de lucir tejidos ricos y acogedores. Zara nos presenta vestidos de terciopelo y transparencias que evocan la magia de las fiestas y los cotillones. Combina estos vestidos con botines y joyería llamativa para un toque moderno. Aún así, al hablar de brillos, la clave está en la moderación. Para equilibrar vestidos confeccionados en lúrex, lentejuelas o cristales mini, elige accesorios más discretos. Un clutch elegante y unos zapatos clásicos pueden complementar perfectamente el brillo sin llegar a recargar el look. La sutileza es la clave para destacar sin eclipsar. ¡Desliza para descubrir en la galería los vestidos de fiesta de Zara más bonitos y favorecedores!