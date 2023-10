Vestidos efecto piel: la prenda estrella para las mujeres de más de 50

Esta temporada los vestidos efecto piel regresan a los escaparates dispuestos a robar muchos corazones. Se trata de una prenda con carisma propio que ya hemos visto en mujeres que marcan tendencia como Vicky Martín Berrocal o la Reina Letizia -quien se ha atrevido con un kimono que ha reutilizado en distintas ocasiones-. Es una apuesta potente, también atrevida, que eclipsa todas las miradas y es perfecta para aquellas que superan los 50 años.

Sobre la pasarela, el vestido efecto piel continúa copando un protagonismo que ha traspasado al 'street style' como una prenda que arrasa. Una estética noventera que ha vuelto a nuestras vidas con la intención de poner un punto rebelde a todos nuestros looks. De las firmas de lujo a las tiendas 'low cost', el abanico es tan amplio que convence por igual a mujeres de estilos opuestos. Incluso es una pieza que puede ser destinada a los looks más formales de oficina. Su punto fuerte es un material que tiene tanta fuerza y desprende energía que no precisa de mucho más, así que evita llevar demasiados complementos.

Vestidos efecto piel que podrás llevar a la oficina

Sofisticados, con un punto cañero, de corte midi, seductores o en clave moderna. Los vestidos efecto piel encajan con estéticas opuestas y aunque es una prenda con mucho carácter sienta muy bien rebasada cierta edad. Además, se cuela con éxito en el vestidor de 'influencers' más jóvenes como Violeta Mangriñán, Rocío Osorno o María Fernández-Rubíes. Paula Echevarría es otra de las muchas adeptas de esta estética. La 'influencer' sabe encontrar el equilibrio perfecto logrando ese punto de rebeldía tan característico.

A continuación encontrarás una completa selección que no puedes dejar pasar. Uno de nuestros vestidos favoritos es el pichi de Mango que sienta ideal con tu camisa más básica. Una prenda sencilla con mucha personalidad, apta para un sinfín de ocasiones, desde un compromiso destacado hasta una reunión de trabajo. Otro diseño que es un auténtico flechazo es el que viene de la mano de Benetton: corte camisero, manga larga y botonadura central. ¡Desliza y elige tu favorito!

1 de 7 Sfera 39,99 euros Vestido efecto piel de corte midi con cuello caja y manga sisa. 2 de 7 Promod 45,99 euros Vestido efecto piel recto con cuello solapa y corte recto de manga corta. 3 de 7 Zara 29,95 euros Vestido midi con escote redondo y bajo con abertura en la parte trasera. 4 de 7 Benetton 89,95 euros Vestido corto de estilo camisero con manga larga y botonadura central delantera. 5 de 7 Mango 39,99 euros Vestido efecto piel corto con cuello pico y tirantes anchos. 6 de 7 Asos 69,99 euros Vestido efecto piel asimétrico con detalle plisado y abertura lateral. 7 de 7 Shein 23 euros Vestido efecto piel con cuello caja y detalles de tachuelas.