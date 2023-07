Una vez cumplimos años, existe una máxima a la hora de vestir: no toda vale. La comodidad se prioriza. Seguro que tú también optas por looks con los que te sientas a gusto sin ceñirte en exceso a las tendencias y así reivindicas tu forma propia de ver la moda. Si ya sabes cuáles son los vestidos que más te favorecen, ahora solo queda encontrar tus favoritos para que te acompañen durante tus vacaciones de verano. Hemos creado una selección perfecta para mujeres mayores de 50 años.

El vestido sigue siendo la prenda estrella del verano, una única pieza que nos soluciona un estilismo. Además, también es el look femenino por excelencia. Si eres una adepta de los de estilo ligero en clave desenfadada y de inspiración bohemia, seguro que en tu armario abundan los vestidos largos. Son tremendamente versátiles para la época estival y, no solo eso, te ayudan a ocultar esas partes del cuerpo que, quizás, no sean de tu agrado. El corte midi es un gran aliado para esta estación del año y los anchos tienen el plus de ser super cómodos -algo que siempre buscamos-.

Vestidos que amarán las mujeres de más de 50

El diseño camisero es una opción acertada cuando vamos cumpliendo años. Se trata de un modelo que se adapta a diversas ocasiones, también a figuras de mujer muy distintas y queda perfecto para ir a la oficina. En esta selección hemos incluido uno de Zara confeccionado en lino, uno de los tejidos predilectos del verano -más transpirable que el algodón-, con cuello solapa y escote en pico. El tono caqui y la manga acabada en vuelta con trabilla hacen que esta prenda sea tremendamente especial.

Las rayas nunca pasan de moda y destacan por tener ese toque juvenil que muchas veces buscamos. Si te encantan, no puedes dejar pasar el vestido con largo midi confeccionado en punto suave de viscosa de H&M. Una prenda sencilla, con una pequeña abertura en la parte trasera, que vuelve a confirmar que menos siempre es más.

Desliza y podrás ver la selección creada por la revista SEMANA de vestidos de verano para mujeres de más de 50 años.

1 de 6 Zara 39,95 euros Vestido camisero confeccionado en lino con cuello solapa, escote en pico y manga acabada en vuelta con trabilla. 2 de 6 Vero Moda 49,99 euros El vestido cuenta con un bonito estampado en tono teja, cruzado con manga ancha y cinturón. 3 de 6 Sfera 17,99 euros Vestido corte midi estampado con escote en pico y manga corto de algodón. 4 de 6 Mango 35,99 euros Diseño midi en color azul con cuello en pico y tirantes anchos, además de un nudo en la cintura. 5 de 6 Salsa Jeans 109 euros Vestido largo satinado con estampado floral y escote de pico, de tirantes ajustables y abertura con cierre de cremallera en la espalda. 6 de 6 H&M 19,99 euro Vestido estilo camiseta de largo midi en punto suave de viscosa, con una pequeña abertura trasera.