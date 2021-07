Inditex lo ha vuelto a hacer. Son muchas las instagramers que estos días han apostado por un vestido que además hemos visto entre rostros de Mediaset como María Patiño.

No hay temporada sin prenda estrella de Zara. De vez en cuando una de las creaciones de la firma de Inditex se vuelve viral y se extiende por todos los rincones en los que haya algún fashionista. La prenda del momento es un vestido joya. Uno muy particular que ya le hemos visto a varias influencers y a protagonistas de la pequeña pantalla como María Patiño.

Se trata de un vestido joya muy especial. Una pieza confeccionada en clave mini, de tirantes finos con escote a pico en la parte delantera y con la espalda al aire. Es de lino y lleva incrustadas piezas metálicas y brillantes con forma de flores y su precio es de 59,99 euros.

El diseño quizá no es lo más adecuado para un día en la oficina dado el estilo festivo, pero sí encaja en los platós, donde se lo hemos visto no solo a Patiño, también a su compañera de cadena Marta Riesco, que lo lució de maravilla en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, ahora vestido de forma más relajada para dar cabida a ‘El programa del verano’.

Las tendencias que marca Instagram

Como decimos, aparte de en la pequeña pantalla este vestido se ha dejado ver por otra ventana que nos permite ver el día a día de los demás que son las redes sociales. Ahí han sido varias las famosas e influencers que estos días lo han lucido, incluida Adara Molinero.

En el caso de la televisiva, se lo llevó al probador e incluso encuestó a sus seguidores sobre cómo le sentaba, pero no sabemos si se lo llegó a llevar a casa. Suponemos que de haberlo hecho, la veremos de nuevo con él en algún momento.

De todo esto nos hemos enterado gracias a la gran Carmeron, que es quien más sabe de Zara en la blogosfera y las redes. Esta trend setter siempre está ojo a vizor para cazar las tendencias y vio desde el primer momento que esta prenda iba camino de convertirse en un best seller de la firma de Arteixo en el universo influencer.

Lo de que una prenda de Zara se haga viral no es la primera vez que sucede ni será la última. Pasó con la famosa biker amarilla de cuero, ha sucedido de nuevo con los bolsos de colores y estaremos alerta para conocer cuál será la siguiente. Lo que parece que nos quedaremos sin saber es por qué esa prenda, y no otras, se convierten en un must have para todo el mundo.