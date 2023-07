En la imparable búsqueda de tendencias que nos hagan brillar durante la estación más cálida, el color y la energía se han unido en una vibrante tendencia que está conquistando el mundo de la moda: los vestidos en colores cítricos. Encabezando esta ola de estilo está el último vestido que Mariló Montero. Su estilo se ha convertido en inspiración para mujeres de todas las edades. Te traemos una selección de vestidos ‘vitamina’ para copiar el look de la presentadora y te damos algunas claves de moda para conseguir un estilismo trendy este verano.

El vestido naranja dela periodista, con su tono brillante y su silueta halagadora, se ha convertido en un fenómeno de la moda. Su corte favorecedor resalta las curvas, mientras que su intenso color naranja añade una dosis de energía y vitalidad a cualquier look. Es versátil y se adapta tanto a eventos informales como a ocasiones más elegantes. La presentadora ha decidido combinarlo con unas deportivas con suela chunky. No obstante, si incluyes unas sandalias doradas y accesorios en tonos neutros, conseguirás un outfit sofisticado. Atrévete con contrastes y añade toques de colores complementarios, como el rosa o el amarillo, para un look atrevido.

¿Te preguntas cómo potenciar tu bronceado? Los vestidos en colores cítricos son la clave para lograr un aspecto veraniego deslumbrante. Al vestir con tonos vibrantes, la piel bronceada resalta aún más, creando un efecto radiante que te hará sentir como si llevaras en la playa durante todo el año. Es como llevar el sol contigo a donde quiera que vayas. ¡Nada más favorecedor y fresco para el verano!

El vestido 'vitamina' de Mariló Montero y sus alternativas

Además del icónico vestido naranja de Mariló Montero, hay otras opciones "vitamina" que te permitirán sumarte a esta tendencia con estilo y personalidad. Piensa en vestidos en tonos lima, mandarina, limón o pomelo, ¡las posibilidades son infinitas! Los tonos cítricos son refrescantes y llenos de vitalidad, ideales para realzar cualquier tipo de piel y resaltar tus mejores atributos. Elige un vestido con detalles originales, como volantes, lazos, o escotes asimétricos, para darle un toque único y diferenciador. ¡No te pierdas nuestra selección en la galería!