Mango apuesta por looks para salir de fiesta con su última colección Dazzling The Crowds (Deslumbrando al público), que se desvía bastante de su última colección que ofrecía prendas veraniegas para el día. Ahora la tienda ha decidido vestir también las noches del verano, marcando una nueva tendencia como tanto le gusta hacer a la tienda.

Y es que han declarado que las lentejuelas son el look definitivo de los próximos meses. Desde un bikini hasta unos pendientes, la colección esta confeccionada por completo para deslumbrar y girar cabezas al pasar. La prenda por excelencia de la colección ha sido, sin duda, el vestido de lentejuelas grandes plateadas que era portada de Dazzling The Crowds.

Se trata de un vestido hecho enteramente por lentejuelas grandes que cubren el cuerpo por encima de la rodilla. El único detalle del vestido que no son lentejuelas es el cuello estilo halter del vestido, que esta hecho de una cadena plateada que une toda la parte de arriba del vestido. Tiene una espalda abierta, que junto con la longitud del vestido y los huecos entre lentejuelas, ofrece un look de lo más fresco perfecto para una calurosa noche de julio. Además tiene una abertura sutil en la pierna izquierda.

Mango ofrece un look de alta gama, cosa que en cuanto a lentejuelas grandes es muy complicado. Muchas veces, cuando las lentejuelas no se usan con detenimiento y cuidado, una se arriesga a que la prenda parezca un disfraz. Sin embargo, este vestido no podría alejarse más de esto ya que no falla en ser de lo más elegante y chic. La cadena y la calidad de las lentejuelas del vestido elevan el look hasta convertirlo en la preciosidad que es. Y aunque este no sea uno de los vestidos por menos de 30 euros que ofrece la tienda, todas sabemos que cuando Mango pide precio, es porque ofrece calidad.

El vestido parece estar directamente inspirado del vestido que llevaba Audrey Hepburn en Dos en la Carretera. El vestido lo diseñó Paco Rabanne, que se vio inspirado por el ambiente de los años 70. Durante esta época destacaron los amantes de la música disco, y es que todos llevaban lentejuelas para deslumbrar tanto en el escenario como de fiesta. Como todas sabemos, las tendencias son circulares, todo vuelve, y parece que las lentejuelas grandes vuelven al más puro estilo setentero.

Ahora bien, si el vestido no te termina de convencer, Mango también ha sacado un dos piezas ideal que sigue la línea fiestera del vestido. La parte de arriba un crop top entallado que, al igual que el vestido, esta hecho completamente por estas lentejuelas grandes. El cuello del top es un cuello redondo más escotado en vez de halter. La espalda es también abierta como la del vestido, recogida a la mitad de la espalda por la cadena que también recoge el cuello. La falda que completa el look es de tiro medio, que se recoge por debajo del ombligo por otra cadena. Esta falda llega a la misma altura del vestido, pero sin la abertura en la pierna que el vestido si ofrecía.

Mirando otras marcas hemos descubierto que Mango no es la única tienda que apuesta por las lentejuelas este verano. Asos también ha subido bastantes prendas confeccionadas por lentejuelas grandes, aunque en más colores aparte del plateado. Por ejemplo un vestido muy similar al de Mango, pero tobillero en color dorado o un vestido de la misma longitud que el de Mango pero con mangas a la sisa hechas de lentejuelas y de cuello alto.

Así que está claro, las lentejuelas prometen ser la tendencia más marcada para las fiestas del verano y Mango nos ofrece una gran variedad de prendas para ser las mejores vestidas de la fiesta. Sin embargo, si lo que quieres es deslumbrar al público como la colección promete, no dudes en apostar por ese maravilloso vestido que seguro no tarda en volar de las tiendas.