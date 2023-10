Si vestir bien durante el otoño muchas veces es complicado, cuando se trata de crear un estilismo de invitada más aún, pero precisamente para eso tenemos a muchas famosas que nos inspiran con sus looks. Por eso, para dejar huella durante nuestra asistencia a una cita especial, Tamara Falcó nos sirve de ejemplo porque ha lucido un vestido que perfectamente podría llevarse a una boda. De hecho, no tememos en afirmar que se trata del look de invitada ideal para otoño, o incluso para primavera.

¡Tamara no para! Desde que se proclamó ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity no le perdemos la pista, y nos encanta el desparpajo que desprende tanto dentro como fuera de la televisión. La hija de Isabel Presyler, además de su trabajo como diseñadora, no deja de aparecer en la pequeña pantalla y es una de las personas con más búsquedas en Google. A veces lo hace como colaboradora en 'El Hormiguero', donde desde hace dos temporadas, comparte espacio con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Y otras como invitada especial, como ha ocurrido recientemente con su aparición el el programa 'El Musical de tu vida', presentado por Carlos Sobera en Telecinco.

Sea donde sea, la marquesa de Griñón nos deja looks que son pura inspiración. El último acierto: una propuesta para una invitada de día con el que ha vuelto a marcar mucho estilo gracias a un vestido de Pedro del Hierro.

El vestido de invitada de Pedro del Hierro de Tamara Falcó

Todo comenzó como un hobby hace casi cinco años (en el 2018) cuando fundó su línea de ropa TFP by Tamara Falcó y, hoy, es una de las referentes de estilo de nuestro país. Nos gusta su armario porque nos ayuda a saber cómo vestir para ir elegante con toques rejuvenecedores. De hecho, esto es lo que más nos gusta de su nuevo vestido de Pedro del Hierro, una pieza que seguro que se hace viral porque está colmada de virtudes y, además, está rebajada al 50%. ¡Sabemos que lo vas a querer fichar!

Lo primero que salta a la vista de este diseño es su estampado sobre georgette ligero. Es súper llamativo y combina colores tendencia en los que se lleva todo el protagonismo la gama del morado. Y ahora vamos con su corte, que nos ha gusta, especialmente, porque estiliza al máximo y tiene un efecto adelgazante que es brutal.

Esta temporada de bodas y eventos no hemos parado de hablarte de las prendas holgadas porque su caída favorece muchísimo y esto es algo que nos gusta siempre porque nos ayuda a ir cómodas y sin ir preocupadas por si la prenda marca las zonas conflictivas. Además, en este caso el modelo tiene un escote en pico cruzado con una lazada delantera que se puede anudar y que ayuda a favorecer mucho la silueta. El precio actual es de 144 euros, y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

Cómo ha combinado Tamara Falcó su vestido estampado

Los vestidos fluidos pero ceñidos en la cintura, bien lo sabe Tamara, nunca fallan, sea cual sea tu tipo de cuerpo. Además es esta misma botonadura la que crea una línea vertical que tanto hace por estilizar nuestro cuerpo. Y, los que incluyen un cinturón tipo lazadA, como este, te ayudan a disimular el volumen de la barriguita. Pero la forma de combinarlos también es muy importante para que el resultado final sea el correcto.

La empresaria ha rematado su look con unas sandalias de tacón en color nude de esas que nunca pasan de moda y son atemporales y que lo mismo queda bien para el día a día que para las ocasiones especiales.

¡Y ojo a su medalla de Tous que no se quita! Tamara ha dado el toque clásico a su look con este colgante que también van genial con todo. Otro complemento básico que no te vas a querer quitar. Pero queremos recordarte que esta medalla grande fue diseñada por Tamara Falcó para la firma Tous y está confeccionada con plata de primera ley recubierta de oro de 18kt. Además, incluye siete topacios blancos. Tiene un precio de 250 euros y se puede comprar en el El Corte Inglés.