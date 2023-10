Las primeras bodas del del otoño ya están sucediendo, y eso se traduce que igual que hay que empezar a buscar looks de entretiempo para el día a día, las invitadas se esfuerzan por encontrar su mejor diseño. Y aquí estamos nosotras para ayudarte a conseguirlo.

Durante el mes de octubre todavía podemos elegir tonos claros o vibrantes, pero sí hay elegir piezas que abrigue un poquito para no pasar mucho frio. Por eso, pensamos que te traemos de Shein es ideal para conquistar los eventos de esta temporada y viene dispuesto a enamorar por igual a toda las edades y tipos de cuerpo.

Se trata de un vestido cruzado, también conocidos como wrap dresses, de satén que resulta elegante, sencillo y cómodo. Es ver su patrón femenino, que marca la cintura -pero sin marcar tripa- y pensar en lo bien que nos quedaría en nuestro próximo 'saraos. Y más si tenemos en cuenta que se trata de una prenda que solo cuesta 21 euros.

Los vestidos cruzados han arrasando de nuevo entre las novedades de las nuevas propuestas de moda, a pesar de que su aparición no es nueva. El rumbo de cómo se llevan esta temporada lo ha querido marcar Shein que ha optado por opciones clásicas en versión minimalista, en el caso del modelito que te iremos, y en versión midi y con mangas de farol.

Cuáles son las claves para que este vestido de invitada de Shein esté arrasando en ventas

Este vestido cuenta con varias características concretas que lo hacen ideal para acudir a un evento de otoño. Para comenzar, el color teja es uno de los más apetecibles y estilos para afrontar el otoño con fuerza. Además al ser de lago midi, y llevar la manga larga lo hace ideal para esta época del año. Por otro lado, hay que resaltar la elegancia del satén, que es uno de los tejidos favoritos de las invitadas.

Al tratarse de un diseño cruzado no hay margen para el error, son favorecedores a más no poder. Este vestido, en concreto, tiene varios detalles que lo hacen ideal. El hecho de que tenga un frunce en el abdomen ayuda no solo a que ópticamente se vea más estilizada la cintura, sino que se adapte a la perfección a la forma de la silueta de cada persona consiguiendo encajar en todas las tallas. Asimismo, como bien sabes, los drapeados en la zona del abdomen ayudan a disimular la barriga, haciendo que no se marque demasiado.

Respecto a las formas de combinarlos, este vestido de Shien encaja con todo tipo de complementos. Pero funcionan de maravilla con alpargatas de cuña, sandalias de tiras minimalistas, o las transparentes. Aunque, eso sí, es ideal para llevar sin medios, con las piernas al aire.