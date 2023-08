La 'it girl' española por excelencia no hay dudado en enseñarnos el vestido fresquito y de estilo ibicenco más apropiado para soportar la ola de calor con estilo. Si estás buscando una prenda cómoda que no te vas a quitar en lo que queda de verano, no lo dudes, toma nota del que lleva Paula Echevarría, porque es espectacular.

El vestido de la actriz es uno de esos diseños delicados que enamoran a primera vista, y con un color impecable que nos recuerda a los veranos en la costa. Cada detalle de esta pieza es especial, por eso no nos extraña que la asturiana esté encantada con él. Además tiene ADN español, de la firma ibicenca Charo Ruiz, uno de los nombres nacionales de mayor relevancia dentro del mundo de la moda adlib, y que también ha vestido a la mismísima Reina Letizia.

En definitiva, estamos ante una propuesta apta para todas las edades que no hemos tardado en buscar, y hemos encontrado un modelo parecido para copiar el look de Paula. Una pieza que forma parte de la colección Voile & Guipur y ha sido bautizado como Marilyn.

Los detalles del vestido más fresquito de Paula Echevarría

Los vestidos ibicencos blancos son probablemente la prenda más adecuada para vestir con estilo en verano. Ligeros y perfectos para los días más calurosos, se cuelan cada temporada como la última tendencia en el armario estival. Por eso, Paula Echevarría se une a ella y estrena un diseño que es un soplo de aire fresco.

Se trata de un vestido corto de corte princesa y escote corazón, el que mejor le sienta a la asturiana, y también cuenta con un tirante de guipur que rodea el escote. Entallado al cuerpo para resaltar las curvas, culmina con un un juego de entredoses fruncidos en la espalda. La falda destaca por su acentuado vuelo, que estilizan un montón y también te ayudará a disimular barriguita. Otro de los detalles de esta pieza es que está hecha en algodón 100%, un tejido ideal para vestir fresca y cómoda en verano.

Una de las mayores ventajas de este este tipo de vestidos es que puede quedar bien con todo. Te lo puedes poner para el día a día con unas sandalias de tipo cangrejeras, con unas alpargatas con tacón, o apostar por la comodidad absoluta y llevarlo con unas zapatillas deportivas Converse en color flúor como las de Sara Carbonero para crear contraste.

Otro de los motivos por los que destaca es porque la tonalidad ayuda a resaltan mucho un buen bronceado. Lo encontramos en la web de la firma de la talla XXS a la XL con un precio de 449 euros, un coste que aunque te pueda parecerte desorbitado es una inversión a futuro porque nunca pasa de moda. ¿Un plus? También se encuentra en color negro.