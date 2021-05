El verano ya está a la vuelta de la esquina y Rocío Flores se ha apuntado al vestido ibicenco que triunfa todas las temporadas

Queda apena un mes para el verano pero en todos los looks de las famosas está muy claro que estamos deseando disfrutar ya de los días de sol y de la calle como no pudimos hacer en el 2020. Si hay una prenda que nos lleva directamente a los momentos de vacaciones, relax y desconexión ese es el vestido ibicenco, un imprescindible en la maleta de vacaciones. No tenemos más que ver a la reina Letizia durante sus días en Mallorca, donde siempre nos sorprende con los diseños Adlib.

Pero no hace falta que esperemos a la playa para lucirlo, porque como ha ha demostrado Rocío Flores, es el vestido por excelencia para cualquier momento en esta temporada.

A pesar de las duras declaraciones de su madre en la docuserie Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva la joven continúa con su vida y su trabajo en televisión y las redes sociales. A través de sus intervenciones en el Programa de Ana Rosa y en el debate de Supervivientes estamos viendo lo mucho que le gusta la moda y seguir la tendencias. Sin embargo, por encima de todas, suele apostar por los looks de estilo boho y con aires hippies. Su último vestido es la mejor prueba.

Con el vestido adlib de Rocío Flores vas a triunfar todos los días de verano

La joven ha vuelto a confiar en SESAMO by Marta, una de sus tiendas favoritas, luciendo un vestido blanco por encima de la rodilla, manga al codo y cuello a la caja, totalmente bordado y con volantes. Además, en la espalda tiene un original cierre con cordones cruzados al estilo corsé. Tiene un precio de 69,90 euros y en la web de la tienda todavía está disponible en todas las tallas, pero no sería la primera vez que Rocío agota una prenda pocas horas después de llevarla.

El vestido ibicenco que ha enamorado a Rocío Flores, y a nosotras también, es la prenda por excelencia del verano. La moda Adlib nació en la Ibizia de los años 70 como una filosofía de vida, cuando los primeros hippies fusionaron la vestimenta tradicional de la isla con tejidos de todo el mundo, y ahora es el estilo que más vemos.

Desde que se convirtió en un personaje público nos ha dejado muy claro su estilo. En casa, a través de su cuenta de Instagram, la vemos con estilismos de chándal o estética sport; pero para salir en televisión suele elegir cazadoras vaqueras con flecos y pompones, vestidos de estampados florales, faldas con mucho vuelo y diseños inspirados en la moda ad lib. Sus conjuntos para delante de las cámaras suelen ser más arreglados y elegantes. Sin embargo, en su día a día, normalmente sorprende con prendas más arriesgadas y juveniles.