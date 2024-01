El vestido más hippie que la Reina Sofía ha prestado a su hija Cristina para la fiesta de cumpleaños del Rey Juan Carlos

La gran fiesta de cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi está haciendo correr ríos de tinta. Desde invitados sorpresa como Johanna Zott, la novia de Pablo Urdangarin a bailes al son de "La Macarena". Pero también ha habido sorpresas en el terreno estilístico, y no fueron ni Victoria Federica, con estatus de influencer, ni Irene Urdangarin, una de las jóvenes royals con más estilo, las que impactaron con sus looks. Ese privilegio se lo llevó la Infanta Cristina al lucir un vestido de aire boho "robado" del vestidor de su madre, la Reina Sofía.

Que la ropa pase de madres a hijas, y viceversa, es cada vez más habitual habitual, pero cuando sucede en el mundo royal no deja de sorprendernos. Y en este caso, todavía más, ya que parecía un guiño cargado de simbolismo para que doña Sofía estuviera de alguna manera presente en el 86 cumpleaños de su marido. La elección no pudo ser más acertada, ya que se trata de un look fresco, rejuvenecedor y muy tendencia.

El vestido boho que la Infanta Cristina le ha cogido prestada a su madre

No es la primera vez que el magnífico vestidor de la Reina Sofía es asaltado por las nuevas generaciones de la familia. En varias ocasiones hemos visto ya a la Reina Letizia lucir algunos de los vestidos vintage de su suegra que hoy siguen absolutamente vigentes. La Infanta Cristina tampoco ha querido ser menos y ha elegido una de las prendas más modernas de su madre.

El vestido de silueta wrap cumple todos los patrones del estilo boho. Con un estampado de flores en distintos colores, predominando el blanco y el negro, escote cruzado con una original solapa en tonos más vivos y rematada en volante, mangas ligeramente abullonadas y bajo hasta los pies. Un diseño ideal para lucir en las fiesta más relajadas. Cristina lo llevó de la manera más minimalista, con un sencillo cinturón en gris y sin complementos, mientras que su madre, fiel a su estilo, eligió cinturón ancho en la parte frontal con una gran hebilla plateada y tachuelas, además de los múltiples collares y pulseras que en ella son habituales.

Doña Sofía lució este vestido para asistir a la recepción previa a la boda del príncipe Nicolás y Tatiana Blatnik en la isla de Spetses (Grecia) en agosto de 2010. Una ocasión muy especial como también lo ha sido la que ha elegido la Infanta Cristina para volver a darle una nueva vida a este vestido.

La relación entre madre e hija

La relación entre la Infanta Cristina y su madre es magnífica. Doña Sofía ha sido el mejor apoyo para su hija en los difíciles momentos que vivió en los años que su todavía marido Iñaki Urdangarin estuvo en la cárcel y lo sigue siendo ahora con su separación. Pero Cristina parece que ha dejado atrás su anterior vida y se muestra más guapa y estilosa que nunca, como demostró en la reciente fiesta de cumpleaños de su hermana, la Infanta Elena, y ahora lo ha vuelto a hacer en la de su padre.