El pasado 23 de junio el programa Sálvame emitía su último programa, aunque esta fecha conmocionó a media España, todavía estaba por despedirse el Deluxe. A esta última emisión del programa de corazón vespertino no pudo dejar de asistir Marta López que apareció con un precioso vestido que era pura inspiración veraniega. La colaboradora ha incorporado en su último estilismo una de las tendencias que más ha triunfado en 2023, y que todavía lo hará durante el verano. ¿De qué se trata? Te contamos todos los detalles a continuación.

Desde hace unos años, el efecto plisado de herencia helenística ha copado las pasarelas de las grandes firmas de moda. Dior, Prada o Valentino ya lo hicieron en su día y, este año, el plisado fue uno de los competidores que rivalizaron con el efecto drapeado que también ha arrasado. Ambos acabados se caracterizan por crear pliegues en camisas, faldas y vestidos.

En el caso del drapeado, los pliegues se disponen de manera estratégica para jugar con los volúmenes; aunque estas pequeñas arrugas parecen decorar de manera azarosa, lo cierto es que suele usarse en cinturas, talles y pecho para disimular la tripita o estrechar visualmente una silueta. En el caso del efecto plisado, las tablas suelen hacerse de manera vertical, esto crea vuelo y cierta rigidez en los vestidos que, lejos de adaptarse a la figura, se mueven con gracia creando un equilibrio en el cuerpo y engañando al ojo.

Marta López ha combinado su vestido con un bolso saco estampado

Los vestidos de tablas son una excelente opción para usar en verano, más si cabe si tienen el diseño que lució la colaboradora durante el último directo de Sálvame Deluxe. La prenda que escogió para decir adiós al programa tenía un escote en uve sujeto por dos tirantes finos que daban presencia a su pecho y elevaban su busto. El corte largo del vestido creaba movimiento en sus andares y las tablas verticales hacían que se viera más alta y delgada. El diseño brillaba por su simpleza, completamente blanco excepto por una franja horizontal amarilla que le daba ese toque alegre y veraniego. Este vestido pertenecía a la última colección de la firma Dlab Woman, concretamente, el modelo 'Córcega Jaune' que está disponible en la web a un precio de 36,90 euros.

La ex gran hermana ha completado su estilismo agregando un bolso tipo saco amarillo con bordados florales. Además, entre otros accesorios, incluyó unos pendientes abanico de tamaño XXL y un brazalete rígido y dorado que iba muy bien con la prenda principal. Por último, se calzó con unas alpargatas en color blanco roto con tiras cruzadas en empeine y tobillo. Un 'lookazo' fresco y favorecedor al que no podemos decir que no durante los meses más tórridos.