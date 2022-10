El cumpleaños de la Influencer Marta Díaz reunió este fin de semana a numerosas celebrities: Victoria Federica, Rosanna Zanetti o Alice Campello fueron algunas de las que no quisieron perderse este gran evento. La Influencer, pareja del futbolista del Atlético de Madrid Sergio Reguilón, cumplía 22 años y organizó una gran fiesta en la que no faltó detalle: música, baile, magia, regalos… todo a punto para disfrutar de una noche muy especial para ella y para sus invitados. Y como en toda buena fiesta de Influencers, no faltaron los estilismos más impresionantes, entre ellos uno de Anita Matamoros que nos parece perfecto para una noche especial como Nochevieja.

Las amigas y compañeras de profesión de la joven tampoco faltaron en la megafiesta: Rocío Osorno, Teresa Andrés Gonzalvo o Marta Lozano, además de Anna Ferrer Padilla y Anita Matamoros, a las que pudimos ver muy cómplices cantando, bailando y haciéndose fotos para las redes. Precisamente Anita Matamoros fue una de las grandes protagonistas de la noche por su look, un espectacular vestido de fiesta verde, que ya hemos fichado y que te enseñamos porque es perfecto para estas navidades.

El vestido de Anita Matamoros, perfecto para Nochevieja

Anita Matamoros no quiso faltar a la fiesta de cumpleaños de su amiga Marta Díaz y lo dio todo con un lookazo que es ideal para las fiestas navideñas que se avecinan. La hija de Kiko Matamoros se enfundó en un mini vestido verde de flecos de la marca Pinko que cuesta 425 euros. Se trata de un vestido corto de línea recta, con tirantes finos, con la parte delantera completamente bordada de flecos de lentejuelas en el mismo tono y escote de pico por delante y por detrás.

Anita lo combinó con una blazer ligeramente oversize en color negro, sandalias de tacón también negras y un collar con una cruz en negro y en el mismo todo verde del vestido. Una combinación perfecta para triunfar en una noche de fiesta como, por ejemplo, el día de Nochevieja.

Para rematar el lookazo, se decidió por un peinado con pelo suelto y dos trenzas de raíz con el que estaba ideal. Además, se decantó por un maquillaje sencillo, con labios nude y ojos con un ligero delineado negro, al que añadió el toque especial con unos pequeños brillantitos bajo los ojos.