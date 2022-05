La agenda institucional ha llevado a la Reina Letizia hasta Mérida este miércoles sin imaginarse que su atuendo, siempre estudiado a conciencia por su estilista, se iba a convertir en el gran protagonista de la jornada. Y es que si siempre ponemos la lupa sobre la vestimenta de la monarca, hoy aún más si cabe. Y es que Letizia ha coincidido con el mismo vestido, precioso por cierto, con una de las premiadas. La catedrática de Derecho Civil, Inmaculada Vivas, ha elegido el mismo vestido de Mango, por lo que ambas han vivido un momento «tierra trágame» pero han salido airosas de la situación. Pero horas después, esta pieza seguía convirtiéndose en viral y Verónica Dulanto, la sustituta de Sonsoles Ónega mientras supera el coronavirus, sorprendía en #YaSonLasOcho con ¡el mismo atuendo!

Letizia estrena un vestido de Mango que se agota en horas

Estamos seguros que Mango, la firma del vestido más buscado de este miércoles y que ha llevado Letizia, ha subido las visitas en su página web a niveles estratosféricos. Y es que la pieza más viral en el día de hoy y que han lucido hasta tres rostros famosos en menos de 12 horas ha agotado existencias. Lo cierto es que la mayor parte de la «culpa» se la vamos a echar a la Reina Letizia. Y es que todo lo que se pone, y es de firma low cost, se agota en horas. Y sí, en esta ocasión también. Pero, ¿cómo es el vestido que ha conquistado a todas estas mujeres?

Se trata de un diseño bicolor, con la parte derecha en negro y la otra mitad, la izquierda, en color blanco, de corte evasé, midi, cuello redondo y sin mangas. A este impecable vestido, perfecto para cualquier evento de estos tiempos en los que nos encontramos, iba incorporado un maxi cinturón en negro para ajustarlo más a su silueta y presumir de cintura de «avispa». ¿Su precio? 49,99 €. Una auténtica ganga para vestir como una Reina.

Sin embargo, muchos pensaran como nosotras ya que en la página web de la firma barcelonesa este modelo no queda disponible en ninguna talla. A pesar de que estaba desde la XXS hasta la XXL, todos los vestidos se han agotado. Si tenéis un poco de suerte, quizá en alguna tienda física podáis encontrarlo. Eso sí, no será tarea fácil. Y es que ya lo ha dicho Verónica Dulanto, la sustituta de Sonsoles Ónega, nada más empezar el programa vespertino de Telecinco. Aunque ha asegurado que se ha podido enfundar en él, no ha sido tarea fácil encontrarlo en Mango. ¡Y es que todas hemos ido a buscar el modelo más deseado de esta primavera!