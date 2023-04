Estamos metidas de lleno en plena temporada de eventos. Con la primavera llegan las bodas, las comuniones, los bautizos, las ferias, las graduaciones... seguro que tienes alguna celebración próxima para la que aún no has pensado modelito, ¿verdad? Si es así, sigue leyendo, porque te traemos una selección de seis vestidos perfectos para triunfar en cualquier ocasión que se precie. Todos son de color verde lima, el tono de la temporada que nos favorece a todas, pero especialmente a las de más de 50, ya que rejuvenece un montón y te hace brillar. Presta atención y no te los pierdas.

Vestidos en verde lima para triunfar en tus eventos

El verde lima se ha convertido, sin duda, en el color de la primavera. Vayas por donde vayas no pararás de verlo y es que las marcas no paran de sacarlo en diferentes prendas y también en accesorios como bolsos o fulares. A nosotras personalmente nos chifla en todas sus versiones, pero, si hay una cosa con la que nos hemos obsesionado desde hace unos meses, es con los vestidos en este tono, que se han convertido en nuestros favoritos para cualquier evento de primavera.

Es un color súper favorecedor que sienta bien a todas las pieles, ya seas más blanquita o más morena, ya que sí o sí te va a aportar luz y calidez. Además, es perfecto para las mujeres de más de 50 años porque rejuvenece un montón y más aún si eliges vestidos de aire juvenil y le añades complementos en dorado... ¡Ideal!

En nuestra galería hemos hecho una selección con los seis vestidos de este tono más bonitos que puedes encontrar ahora mismo en las tiendas. Cada uno tiene algo especial: hay uno muy sencillo, pero con un chal de gasa que le da el toque triunfal; otro en versión mini con capa; uno en tejido jacquard con un detalle de flor en el escote; uno de corte midi con un drapeado que sienta fenomenal; uno con escote halter cruzado y flecos en el bajo y, por último, uno midi en tejido de satén con una lazada en la cintura que nos parece ideal. Sigue bajando y descúbrelos todos con detalle. ¡Te aseguramos que te van a encantar!