Vas a tener un flechazo absoluto con la blusa velvet de Sassa de Osma

Rejuvenece, derrocha estilo, es exclusiva y no pasa de moda. Así es la nueva blusa de Sassa de Osma que ya deberías fichar para entretiempo

Sassa de Osma ha demostrado con el paso de los años ser todo un referente de estilo. Y es que nunca la pillamos en un renuncio. Ya sea para pasear y hacer recados por las calles de Madrid, para salir a comer con sus amigas, o para acudir a un evento, siempre tiene el estilismo ideal. Y ahora nos ha vuelto a conquistar con una camisa de terciopelo en color morado, que además de conseguir elevar cualquier look sencillo en cuestión de segundos, se ha convertido en la prenda infalible para triunfar las 24 horas en cuanto llegue el entretiempo.

Sassa de Osma ya tiene la camisa velvet más buscada de la temporada

Lo cierto es que la llamada 'Princesa de los Andes' es una de las royals más discretas. Pero sin lugar a dudas, también una de las más elegantes e inspiradoras. Y es que tiene un don innato para crear looks que combinen a la perfección prendas de plena tendencia con diseños atemporales que funcionan en cualquier escenario y ocasión. Ejemplo de ello es su último look donde Sassa de Osma ha presumido de una blusa velvet 'Made in Spain' que nos ha enamorado por completo. ¿El motivo? Reúne todas las características clave para convertirse en imprescindible: es de lo más socorrida, funciona con cualquier tipo de falda o pantalón, y rejuvenece tengas la edad que tengas. ¿Le puedes pedir más?

Con un cuello bebé con detalles de volantes que le añaden un indiscutible toque lady, la nueva camisa de terciopelo de Sassa de Osma es la opción ganadora para todas aquellas que se decantan por diseños de calidad que te sacan de cualquier apuro día y noche y nunca pasan de moda. Es de la firma María de la Orden, diseñadora afincada en París, que incluso ha enamorado a la Reina Letzia.

La peruana la ha combinado con un pantalón blanco de tiro alto wide leg, y un bolso en color topo de su propia firma, Moi & Sass.

¿Quieres saber de dónde es la blusa velvet de Sassa? Apunta, se trata del modelo Bambi de la diseñadora María de la Orden. ¿La mala noticia? Ha tenido tanto éxito que ya no está disponible en su página web, aunque sí hay modelos muy similares... ¡Sigue bajando para verla en detalle!