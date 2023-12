Estos 7 vaqueros joya y metalizados de Zara, también son para Navidad

Si como nosotras eres seguidora de todas las tendencias de Zara, seguro que ya te has dado cuenta de que la moda de los pantalones joya y metalizados está arrasando más que nunca. Si te encanta llamar la atención con tus looks, ¡sorpresa! Es el momento de sumarte a esta moda tan cañera. Los tonos plata o dorado, y los jeans con joyas incrustadas se han convertido en todo un fenómeno y vuelan de las estanterías en tiempo récord. Pero no te preocupes, porque ahora para Navidad hay modelos para 'dar y regalar', y esta vez podrás hacerte con estos pantalones antes de que se agoten de nuevo.

El metalizado y las joyas apuntan a ser una de las principales tendencias del 2024 en lo que respecta a pantalones y vaqueros, y muchas de las famosas ya están incluyendo esta opción en sus looks. Echando un vistazo a los estilismos de algunas prescriptoras de estilo, nos encontramos varias alternativas que deberías considerar.

Además cumplen con la tendencia dosmilera que tanto se lleva. Y es que en el otoño del año 2000 las prendas con brillo eran protagonistas y había destellos de luz por todas partes. Por ejemplo, Amelia Bono los tiene y los combina con un body en color negro y queda fenomenal, le da un poco ese espíritu sexy que necesita un pantalón así.

Estos jeans de Zara tienen muchas más posibilidades de la que puedes imaginar a simple vista. Vicky Martín Berrocal lo lleva dentro conjunto compuesto por una americana negra de estilo 'oversize', una camiseta básica a tono y consigue un aire mucho más ejecutivo.

Descubre los 7 vaqueros joya y metalizados de Zara que son tendencia

Los pantalones vaqueros con brillos son una variación llamativa de los jeans tradicionales. Suelen tener detalles brillantes o decorativos agregados a la tela vaquera, lo que les da un aspecto más festivo, o llamativo. Estos brillos pueden ser lentejuelas, pedrería, hilo metalizado, estampados brillantes, adornos brillantes cosidos o pegados, entre otros. on una opción popular para eventos nocturnos, fiestas o para quienes buscan destacar con un atuendo más llamativo y festivo.

Para que empieces a abrir boca aquí van 7 pantalones metalizados y con apliques de joyas de Zara. Además, vienen en colores diferentes: negro, negro, plata, dorado... Por lo que podrás combinarlos con cualquier -absolutamente cualquier- prenda y crear estilismos diferentes y a la última. Ya sea con una camisa blanca para un look más formal, o con una tank top para un estilo más casual, estos pantalones son una opción extremadamente versátil que no pueden faltar en tu armario este verano.