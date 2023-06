Llevamos todo el año esperando a que llegaran los conciertos al aire libre y ya lo han hecho. Así que ha llegado la época de volver a disfrutar de nuestras famosas favoritas, y sus looks para la ocasión, estilismos con mucho rollo y pensados para darlo todo al ritmo de la música. Si no sabes muy bien cómo vestir para un concierto, en Sara Carbonero tienes la inspiración que necesitas para elegir el outfit perfecto.

En su última salida del fin de semana, la periodista acudió al concierto que Valeria Castro ofreció en el Jardín Botánico de Madrid con un look de lo más atrevido, una fórmula que apuesta por la moda de las aberturas en la pierna, pero en unos jeans de estilo bohemio.

Una original puesta en escena que nos anima a llevar los pantalones vaqueros de una forma diferente y, en el caso de la presentadora, combinando esta prenda con una camiseta básica negra, unas cuñas de esparto de color marrón que van en sintonía con su bolso de flecos, y su cinturón. Una propuesta de diez, pero eso sí, no apta para sencillas.

Jeans con aberturas laterales, la tendencia que Sara Carbonero nos invita a llevar este verano

A nosotras el estilo folk de Sara Carbonero nos tiene cautivadas. En gran parte porque es juvenil, divertido y femenino a más no poder. Prueba de ello es este look de concierto con pantalones vaqueros con cortes laterales que, muy probablemente, no dejemos de ver este verano. Además, Sara también ha apostado por unos jeans tipo campana con líneas fluidas y desflecados.

Así que ya sabemos, si quieres alejarte del clásico pitillo de siempre y los modelos de corte recto, estos vaqueros son una alternativa ideal, a la última moda y comodísimos. Además, el tiro alto hace que nos veamos más estilizada. De momento, no sabemos de qué marca es el pantalón que lleva, pero nos hemos enamorado de esta tendencia y ya estamos deseando recrear su look.

Como decíamos, en el estilismo de Sara también se pueden encontrar otras novedades de la temporada como es su bandana al cuello, un detalle que le da el punto rockero que el estilismo necesita.